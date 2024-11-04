Самый тяжелый химический элемент во Вселенной: ученые стали на шаг ближе к его созданию

В результате нового эксперимента ученым удалось синтезировать химический элемент под номером 116, но эта технология позволит создать самый тяжелый элемент под номером 120.

Related video

Физики из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США, использовали горячий пучок титана в ускорителе частиц, чтобы создать один из самых тяжелых химических элементов – ливерморий с номером 116 в периодической таблице. Ученые считают, что новый метод синтеза элементов позволит получить самый тяжелый химический элемент во Вселенной — унбинилий с номером 120. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Химические элементы в периодической таблице размещены согласно их порядковым номерам, которые соответствуют количеству протонов в ядре атома. На сегодняшний день в периодической таблице находится 118 химических элементов. Самым тяжелым из них является оганесон с номером 118. Все химические элементы начиная с номера 95 были созданы искусственным путем с помощью синтеза других химических элементов и не встречаются в природе.

Например, чтобы создать оганесон ученые использовали в ускорителе частиц пучок кальция, которым стреляли по мишени из калифорния. Также с помощью кальция и калифорния ранее были созданы сверхтяжелые химические элементы с номерами от 112 до 117. Считается, что для создания новых элементов можно использовать как мишень в ускорителе частиц только калифорний, ведь он является самым стабильным.

Но физики решили проверить новый метод создания сверхтяжелых химических элементов с помощью пучка титана, который бьет по мишени из плутония. По слова мученых, еще ни разу эти элементы не использовались для синтеза сверхтяжелый химических элементов, в частности ливермория, с номером 116. Этот элемент впервые создали 24 года назад.

Ученые использовали редкий изотоп титана под названием титан-50, нагрели его до температуры 1600 градусов Цельсия и в ускорителе частиц запустили его по мишени из плутония. Физикам потребовалось 22 дня беспрерывной работы ускорителя частиц, чтобы все же получить ливерморий именно с помощью такого синтеза элементов.

По словам ученых, эксперимент доказал, что с помощью пучка титана можно создавать очень тяжелые химические элементы и теперь можно приступать к созданию самого тяжелого химического элемента – унбинилия с номером 120 в периодической таблице. Важно понимать, что элементы, участвующие в синтезе, имеют определенное количество протонов, что влияет на возможность получить тот или иной новый элемент также с определенным количеством протонов. Поэтому пока что ученые не имеют возможности создать химический элемент с номером 119.

Авторы исследования говорят, что в ближайшем будущем они приступят к созданию унбинилия с помощью бомбардировки пучком титана в ускорителе частиц мишени из изотопа калифорния под названием калифорний-249. Но физики признают, что создание самого тяжелого химического элемента с помощью нового метода займет примерно в 10 раз больше времени, чем потребовалось для синтеза ливермория. В то же время ученые считают, что 120-й химический элемент должен быть очень стабильным, что позволит проводить инновационные исследования в области ядерной физики.

Самые тяжелые химические элементы в периодической таблице в основном очень нестабильны и распадаются за доли секунды, а потому их очень сложно изучать и еще сложнее использовать на практике.

Стоит сказать, что первые попытки синтезировать унбинилий начались еще 18 лет назад, но ни один эксперимент не увенчался успехом.

Напоминаем, что физики смогли ответить на вопрос, что на самом деле происходит во время деления атома, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что существует секретная программа Пентагона, и в США ищут обломки космических кораблей инопланетян. Бывший глава специального отдела Пентагона по изучению НЛО заявил, что секретная программа предназначена для поиска потенциальных инопланетных технологий в случае крушения непознанного объекта.