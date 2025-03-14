Невідома фізика: масивна чорна діра поводиться дуже дивно, і це складно пояснити

Відома чорна діра, що створила блазар, тепер не піддається класифікації, адже вона поводиться, як космічний хамелеон.

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Блазарами називають активні ядра галактик, де знаходиться надмасивна чорна діра. Ці яскраві об'єкти, створені чорною дірою, відрізняються від квазарів тим, що вони направляють струмені іонізованої плазми в бік Землі. Залежно від властивостей електромагнітного випромінювання, що випускається струменями, астрономи ділять блазари на різні класи. Але виявилося, що давно відомий блазар BL Ящірки тепер не піддається класифікації через свою дуже дивну поведінку. Але причини цього невідомі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

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Коли надмасивна чорна діра в центрі галактики активно поглинає матерію вона створює активне галактичне ядро. Як відомо чорні діри тому й називаються чорними, що не випромінюють світло. Але в процесі накопичення матерії навколо себе чорні діри змушують цю матерію світиться. У такому разі утворюється квазар. Надмасивні чорні діри поглинають не всю матерію і частина її вилітає в космос майже зі швидкістю світла у вигляді іонізованих струменів плазми. Якщо такий струмінь спрямований у бік нашої планети, то цей об'єкт називається блазаром. Світло квазарів і блазарів настільки яскраве, що воно часто перекриває все світло зірок у галактиці. Тому найактивніші галактики, де є такі об'єкти, називають також квазарами або блазарами.

Астрономи за допомогою космічних телескопів провели нове дослідження відомого блазара BL Ящірки, що був виявлений майже 100 років тому і розташований на відстані 900 млн світлових років від нас. Вчені провели спостереження з використанням широкого діапазону довжин хвиль світла.

Блазарами називають активні ядра галактик, де знаходиться надмасивна чорна діра. Ці яскраві об'єкти, створені чорною дірою, відрізняються від квазарів тим, що вони направляють струмені іонізованої плазми в бік Землі. Ілюстрація Фото: NASA

Блазари цікавлять астрофізиків не в останню чергу тому, що орієнтація струменів і рух частинок у них призводять до різних ефектів, які описує загальна теорія відносності Ейнштейна. Вчені провели аналіз енергії електромагнітного випромінювання, яке випускає блазар BL Ящірки.

Блазари поділяють на радіоквазари з плоским спектром і об'єкти BL Ящірки, які мають слабше випромінювання, а їхня назва пов'язана з досліджуваним блазаром. Об'єкти BL Ящірки поділяються на три класи залежно від енергетичного спектра їхнього випромінювання: низькочастотні, високочастотні та проміжні.

Раніше астрофізики вважали, що блазар BL Ящірки належить до проміжного класу. Але нове спостереження показало, що цей блазар періодично змінює енергетичний спектр електромагнітного випромінювання, а тому може одночасно належати до трьох класів об'єктів BL Ящірки. Тобто він поводиться як космічний хамелеон, але пояснити фізику, яка лежить в основі цього явища, науковці поки що не можуть. У астрофізиків є кілька робочих теорій, які потребують перевірки, а поки що блазар BL Ящірки не можна точно класифікувати.

Як уже писав Фокус, нове відкриття зруйнувало фундаментальне правило ядерної фізики, адже виявилося, що свинець не такий, як ми думаємо. Фізики провели експеримент з ізотопом під назвою свинець-208 і виявилося, що ядро його атома має несподівану форму.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження надало докази того, що чорні діри випаровуються, і вчені вважають, що вони побачили частку, яка є побічним продуктом зникнення чорної діри, якої ще ніхто ніколи не бачив.