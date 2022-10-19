Щупальце Ктулху або пеніс кита. Дивна знахідка на австралійському пляжі схвилювала світ

Учені та користувачі з усього світу роздумують, яку саме частину гігантської плоті й чию викинуло на берег океану в Австралії.

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Гігантська, гладка, рожева плоть-щупальце з'явилася на одному з пляжів острова неподалік Таунсвілла в Квінсленді. Дивну знахідку зняла користувачка TikTok Афрі Грегорі, і відео стало вірусним. Користувачі роздумують, що це може бути — пеніс кита, щупальце таємничого Ктулху або плоть іншої істоти, пише Science Alert.

Афрі Грегорі, яка зняла на відео невідому частину тіла морського мешканця, зіставила його для порівняння зі своєю ступнею та жахнулася через розмір плоті — "вона розміром із мою ногу".

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За кілька днів відео набрало мільйони переглядів, викликавши безліч суперечок і обговорень. Одні користувачі журяться з приводу того, що величезний кит, мабуть, втратив репродуктивний орган, інші припускали, що знайдене щупальце може належати зовсім іншому мешканцю морів.

Учені ж, зі свого боку, здивувалися такому живому обговоренню в мережі та зацікавленості теорією про те, що знайдене тіло на пляжі — пеніс кита. За словами зоологині Університету Маккуорі Ванесси Піротти, ми насправді не знаємо, на що дивимося, — півтора метра відірваної плоті по суті можуть виявитися як пенісом кита, так і печінкою акули або будь-яким іншим органом морської істоти. Втім, зоологиня все ж таки визнає, що знайдені рештки мають щось схоже з дітородним органом китів.

За словами Піротти, остаточно поставити крапку в цій історії допоможуть лише додаткові аналізи. А якщо припустити, що плоть на пляжі насправді є пенісом кита, то вона, мабуть, належала горбатому киту.

Сині кити — найбільші тварини з тих, які коли-небудь жили на планеті, а тому і їхні дітородні органи також гігантські — пеніс дорослого самця досягає в середньому 2,5-3 метрів. Але, на думку Піротти, найімовірніше, тіло все ж таки належало горбатому киту, які в цей час якраз перебуають у водах Квінсленда для розмноження.

[ + – ] Горбатий кит-самець Фото: кит

Учені вивчають шлюбні ігри китів ще з 1955 року. Тоді дослідники вивчили яєчка китів і дійшли висновку, що вони розмножуються сезонно, а за розміром їхнього дітородного органа можна судити про статеву зрілість тварини.

У 2002 році під час спостережень ученим вдалося зафільмувати й вивчити 13 випадків ерекції в горбатих китів. Більшість із них відбулися під час змагань самців за домінування. Але навряд чи горбатий кит міг бути атакований суперником і позбавлений пеніса — горбаті кити не мають зубів, вони є вусатими китами.

За словами Піротти, подібне могло статися за інших обставин. У ході спостережень учені також помітили, що горбаті кити можуть зазнавати ерекції під час співу. Зоологиня припускає, що горбатий кит міг позбутися пеніса в разі, якщо мав нещастя виконати свою сексуальну пісню неподалік від хижака. Наприклад, косатки.

Утім, достовірно дізнатися комусь належить плоть на пляжі Піротта зможе тільки після того, як сама дослідить останки.

Раніше Фокус писав про те, що у світі залишилося лише 50 китів Мексиканської затоки, яких відкрили торік.