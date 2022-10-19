Щупальце Ктулху или пенис кита. Странная находка на австралийском пляже взбудоражила мир

Ученые и пользователи со всего мира гадают, какую именно часть гигантской плоти и кого выбросило на берег океана в Австралии.

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Гигантская, гладкая, розовая плоть-щупальце появилась на одном из пляжей острова недалеко от Таунсвилла в Квинсленде. Странную находку заснял пользователь TikTok Афри Грегори и видео тут же стало вирусным. Пользователи гадают, что же это может быть — пенис кита, щупальце таинственного Ктулху или плоть другого существа, пишет Science Alert.

Афри Грегори, заснявшая на видео неизвестную часть тела морского обитателя, сопоставила его для сравнения с собственной ступней и ужаснулась размерам плоти — "она размером с мою ногу".

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Всего за несколько дней видео набрало миллионы просмотров, вызвав множество споров и обсуждений. Одни пользователи сокрушаются по поводу того, что огромный кит, по видимому, лишился репродуктивного органа, другие предполагали, что найденное щупальце может принадлежать совсем другому обитателю морей.

Ученые же в свою очередь удивились столь живому обсуждению в Сети и заинтересованности теорией о том, что найденная плоть на пляже — пенис кита. По словам зоолога Университета Маккуори Ванессы Пиротты, мы на самом деле не знаем на что смотрим — полтора метра оторванной плоти по сути могут оказаться, как пенисом кита, так и печенью акулы или любым другим органом морского существа. Впрочем, зоолог все же признает, что найденные останки имеют нечто схожее с детородным органом китов.

По словам Пиротты, окончательно поставить точку в этой истории помогут лишь дополнительные анализы. А, если предположить, что плоть на пляже в действительности является пенисом кита, то она, по видимому, принадлежала горбатому киту.

Синие киты — самые крупные животные из когда-ибо живущих на планете, а потому и их детородные органы также гигантские — пенис взрослого самца достигает в среднем 2,5-3 метров. Но, по мнению Пиротты, вероятнее всего, плоть все же принадлежала горбатому киту, которые в это время как раз находятся в водах Квинсленда для размножения.

[ + – ] Горбатый кит-самец Фото: Aquatic Mammals

Ученые изучают брачные игры китов еще с 1955 года. Тогда исследователи изучили яички китов и пришли к выводу, что они размножаются сезонно, а по размеру их детородного органа можно судить о половой зрелости животного.

В 2002 году во время наблюдений ученым удалось заснять и изучить 13 случаев эрекции у горбатых китов. Большинство из них произошли во время соревнований самцов за доминирование. Но навряд ли горбатый кит мог быть атакован соперником и лишен пениса — у горбатых китов нет зубов, они являются усатыми китами.

По словам Пиротты, подобное могло произойти при других обстоятельствах. В ходе наблюдений ученые также заметили, что горбатые киты могут испытывать эрекцию во время пения. Зоолог предполагает, что горбатый кит мог лишиться пениса в случае, если имел несчастье исполнить свою сексуальную песню недалеко от хищника. Например, косатки.

Впрочем, достоверно узнать кому принадлежит плоть на пляже Пиротта сможет только после того, как сама исследует останки.

Ранее Фокус писал о том, что в мире осталось лишь 50 китов Мексиканского залива, которых открыли лишь в прошлом году.