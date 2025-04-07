Чоловікові після падіння з обриву довелося боротися за виживання у джунглях: що з ним сталось

36-річний з Бразилії чоловік дивом вижив після страшної автопригоди. Він зірвався з обриву, втративши керування авто, й опинився на дні яру. Рятувальники кажуть, що потерпілому дивом вдалося вижити у дикій природі.

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Інцидент стався на гірській дорозі в державному парку Серра-ду-Рола-Моса, неподалік міста Белу-Орізонті, пише видання Bhaz.

Автомобіль потерпілого пробив огорожу й пролетів близько 60 метрів вниз. Попри серйозні травми, водій залишився живим, але не зміг викликати допомогу.

У непритомному стані фігурант цієї історії пролежав у джунглях понад 10 годин, доки його не виявили за допомогою дрона вранці 26 березня. Оператор, який помітив знесиленого учасника ДТП, передав координати рятувальникам. До місця аварії одразу вирушили пожежники та літак, який допомагав виявити його точне розташування.

Евакуювали у критичному стані

Через складний рельєф дістатися до чоловіка було непросто. Його евакуювали в критичному стані й терміново доставили до лікарні Жоао ХХІІІ у Белу-Орізонті.

Причини аварії наразі розслідують. "Він ніби вдруге народився", — прокоментував цей випадок один із місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Дано та Робін ще з кінця 1970-х років веде усамітнене життя в гавайських джунглях. Вони власноруч збудували свій будинок у долині Вайалуа, що за понад 30 кілометрів від найближчого міста. Тут немає світлофорів, супермаркетів чи міської метушні — лише природа і тиша.

А сім’я Зої та Браяна Дюрантів вирішила кардинально змінити своє життя: разом із двома доньками вони покинули міське життя й оселилися в джунглях Гаваїв. Своє нове помешкання вони збудували біля активного вулкана, зробивши його повністю автономним — із власним живленням і незалежністю від цивілізації.