Мама та трирічна донька дивом вижили після трьох днів у джунглях з ягуарами (фото)

За словами жінки, щоби вижити, доводилося збирати воду зі скелі. Пошукова операція тривала три доби, зниклу матір та дитину знайшли за допомогою дрону.

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Мешканка Бразилії та її трирічна дочка врятувалися після трьох днів, проведених у джунглях. 21-річна Людмила Хесус да Сілва та її дочка К'яра зникли безвісти після того, як виїхали зі свого будинку в муніципалітеті Рібейран-дас-Невес (штат Мінас-Жерайс). Про це повідомляє The Mirror.

Автомобіль сім'ї зламався в сільській місцевості, коли вони прямували за маршрутом, вказаним GPS. (Надалі пожежники з'ясували, що причиною поломки було влучення пилу в двигун.)

Жінка разом із дочкою відійшла у бік лісу поряд із дорогою, щоб упіймати сигнал мобільного зв'язку та зникла.

Їхні родичі пішли на пошуки, а потім, не знайшовши ні жінки, ні дитини, зателефонували до поліції. Пошукова операція тривала три доби, і 12 вересня зниклу матір та дитину знайшли за допомогою дрона. Рятувальники супроводжували їх до поліцейського гелікоптера на березі річки.

[ + – ] Врятована Людмила Хесус да Сілва та її дочка.

За повідомленнями поліції, трирічна дівчинка скаржилася на спрагу та попросила води. Обох доправили до лікарні і вже наступного дня виписали.

В інтерв'ю місцевій пресі Людмила розповіла, що для того, щоби вижити, доводилося збирати воду зі скелі.

Вона пояснила, що намагалася зловити мобільний сигнал, щоб звернутися за допомогою, і продовжувала йти протягом певного часу. Але акумулятор розрядився, і вони заблукали.

[ + – ] За словами жінки, вона не зупинялася заради доньки.

За словами жінки, протягом усього цього часу вони нічого не їли. "Якби не дочка, я б здалася", — пояснила вона.

Після всіх пригод вона сказала, що в неї все добре.

"Можете не хвилюватися, я заблукала у лісі, проте нас знайшли живими, слава Богу, мене та моєї дитини", — сказала Людмила.

Нагадаємо, що бразилець вижив, провівши 11 днів в океані, без їжі та води. При цьому він ще й не вмів плавати: врятувала морозильна камера, яка стала плотом.

Раніше Фокус повідомляв, що голий турист вижив у горах після падіння з висоти 100 метрів.