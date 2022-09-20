Мама и трехлетняя дочка чудом выжили после трех дней в джунглях с ягуарами (фото)

По словам женщины, чтобы выжить, приходилось собирать воду со скалы. Поисковая операция длилась трое суток, пропавшую мать и ребенка нашли с помощью дрона.

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Жительница Бразилии и ее трехлетняя дочь спаслись после трех дней, проведенных в джунглях. 21-летняя Людмила Хесус да Силва и ее дочь Кьяра пропали без вести после того, как выехали из своего дома в муниципалитете Рибейран-дас-Невес (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщает The Mirror.

Автомобиль семьи сломался в сельской местности, когда они следовали по маршруту, указанному GPS. (В дальнейшем пожарные выяснили, что причиной поломки было попадание пыли в двигатель.)

Женщина вместе с дочерью отошла в сторону леса рядом с дорогой, чтобы поймать сигнал мобильной связи и исчезла.

Их родственники пошли на поиски, а затем, не найдя ни женщины, ни ребенка, позвонили в полицию. Поисковая операция длилась трое суток, и 12 сентября пропавшую мать и ребенка нашли с помощью дрона. Спасатели сопроводили их к полицейскому вертолету на берегу реки.

[ + – ] Спасенная Людмила Хесус да Силва и ее дочь.

По сообщениям полиции, трехлетняя девочка жаловалась на жажду и попросила воды. Обеих доставили в больницу и уже на следующий день выписали.

В интервью местной прессе Людмила рассказала, что для того, чтобы выжить, приходилось собирать воду со скалы.

Она объяснила, что пыталась поймать мобильный сигнал, чтобы обратиться за помощью, и продолжала идти в течение некоторого времени. Но аккумулятор разрядился, и они заблудились.

[ + – ] По словам женщины, она не останавливалась ради дочери.

По словам женщины, в течение всего этого времени они ничего не ели. "Если бы не дочь, я бы сдалась", — объяснила она.

После всех злоключений она сказала, что у нее все хорошо.

"Можете не волноваться, я заблудился в лесу, однако нас нашли живыми, слава Богу, меня и моего ребенка", — сказала Людмила.

Напомним, что бразилец выжил, проведя 11 дней в океане, без еды и воды. При этом он еще и не умел плавать: спасла морозильная камера, которая стала плотом.

Ранее Фокус сообщал, что голый турист выжил в горах после падения с высоты 100 метров.