Мужчине после падения с обрыва пришлось бороться за выживание в джунглях: что с ним произошло

36-летний из Бразилии мужчина чудом выжил после страшного ДТП. Он сорвался с обрыва, потеряв управление авто, и оказался на дне оврага. Спасатели говорят, что пострадавшему чудом удалось выжить в дикой природе.

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Инцидент произошел на горной дороге в государственном парке Серра-ду-Рола-Моса, недалеко от города Белу-Оризонти, пишет издание Bhaz.

Автомобиль пострадавшего пробил ограждение и пролетел около 60 метров вниз. Несмотря на серьезные травмы, водитель остался жив, но не смог вызвать помощь.

В бессознательном состоянии фигурант этой истории пролежал в джунглях более 10 часов, пока его не обнаружили с помощью дрона утром 26 марта. Оператор, который заметил обессиленного участника ДТП, передал координаты спасателям. К месту аварии сразу отправились пожарные и самолет, который помогал выявить его точное расположение.

Эвакуировали в критическом состоянии

Из-за сложного рельефа добраться до мужчины было непросто. Его эвакуировали в критическом состоянии и срочно доставили в больницу Жоао ХХІІІ в Белу-Оризонте.

Причины аварии сейчас расследуют. "Он будто во второй раз родился", — прокомментировал этот случай один из местных жителей.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Дано и Робин еще с конца 1970-х годов ведут уединенную жизнь в гавайских джунглях. Они собственноручно построили свой дом в долине Вайалуа, что в более чем 30 километрах от ближайшего города. Здесь нет светофоров, супермаркетов или городской суеты — только природа и тишина.

А семья Зои и Брайана Дюрантов решила кардинально изменить свою жизнь: вместе с двумя дочерьми они покинули городскую жизнь и поселились в джунглях Гавайев. Свое новое жилье они построили возле активного вулкана, сделав его полностью автономным — с собственным питанием и независимостью от цивилизации.