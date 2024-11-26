Семья с детьми переехала в джунгли возле активного вулкана: говорят, что здесь "безопаснее" (видео)

Супруги с детьми живут в полностью построенном ими собственном доме со всеми удобствами — от солнечных панелей до душа и туалета. Наличие рядом вулкана их не смущает, ведь эта местность лучше города, где раньше жили.

Супруги Зои и Брайана Дюрантов вместе со своими двумя дочерьми решили изменить свою жизнь. Они переехали из города в джунгли на Гавайях, где построили собственный дом с полным автономным питанием возле активного вулкана, пишет издание The Sun.

Пара признается, что они здесь живут уже два года и не имеют никаких проблем со светом и водой, которые обеспечивают солнечные панели и дожди. Сам проект дома начался с обычного бунгало, но потом пара смогла построить качественный дом для проживания с туалетом и душем.

Для питания пара выращивает собственные фрукты и овощи, а также разводят птиц для мяса и яиц, преимущественно кур. Зои признается, что ее дети очень в восторге от образа жизни семьи, потому что "жить ребенком в джунглях действительно весело". Но молодая мама признается, что ее дети стали "дикими".

7-летняя Зейна и 3-летняя Айла не ходят в школу, но Зои "отпускает" их в школу. По ее словам, это означает учиться всему, чего они хотят, вместо установленной программы.

"Подрастая, я узнавала о самых непрактичных вещах", — сказала Зои, добавляя, что сама учит своих детей действительно полезным навыкам, таким как кулинария и садоводство.

Женщина спокойно говорит, что рядом с ними расположен один из активных вулканов, однако все страхи других воспринимает спокойно и называет "глупостями". Ведь здесь, по мнению Зои, в разы "безопаснее, чем приходится жить в городе".

Зои активно ведет свой блог в Инстаграме, где имеет почти 70 тысяч подписчиков. Женщина признается, что в ее адрес часто летит шквал критики за то, что она якобы "пренебрегает своими детьми", а ее выбор является чистым безумием.

Госпожа Дюрант говорит, что ей до сих пор пишут и спрашивают — а безопасно ли жить возле вулкана с детьми, а как вы их кормите в такой глуши и тому подобное. Сама женщина спокойно воспринимает выпады в свой адрес и комментирует все с улыбкой.

"Я знаю в глубине души, что не имеет значения, о чем говорят люди. Мне очень нравится нынешняя моя жизнь [после города], и теперь я ни на что ее не променяю", — говорит Зои.

Напомним, Фокус рассказывал как американец после пережитого инфаркта ушел жить в пещеру. Бывший инструктор по выживанию Донни Даст решил полностью изменить свою жизнь, проверив на себе собственный метод реабилитации. В течение шести месяцев он выживал в лесу, охотясь и собирая ягоды.

Также мы писали о том, как в джунглях нашли пару, которая 50 лет прожила без цивилизации. Недавно в гости к супругам пришел американский режиссер Питер Сантенелло, у которого 2,95 миллиона подписчиков на YouTube.