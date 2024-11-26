Сім'я з дітьми переїхала в джунглі біля активного вулкана: кажуть, що тут "безпечніше" (відео)

Подружжя з дітьми мешкає в повністю побудованому ними власному будинку з усіма зручностями — від сонячних панелей до душу і туалету. Наявність поряд вулкана їх не бентежить, адже ця місцина краще за місто, де вони раніше жили.

Подружжя Зої та Браяна Дюрантів разом зі своїми двома доньками вирішили змінити своє життя. Вони переїхали з міста у джунглі на Гаваях, де збудували власний будинок із повним автономним живлення біля активного вулкана, пише видання The Sun.

Пара зізнається, що вони тут живуть вже два роки та не мають ніяких проблем зі світлом та водою, які забезпечують сонячні панелі та дощі. Сам проєкт будинку почався зі звичайного бунгало, але потім пара змогла збудувати якісний будинок для проживання з туалетом і душем.

Для харчування пара вирощує власні фрукти та овочі, а також розводять птахів для м'яса та яєць, переважно курей. Зої зізнається, що її діти дуже в захваті від способу життя сім'ї, бо "жити дитиною в джунглях справді весело". Втім, молода мама зізнається, що її малеча стала "дикою".

7-річна Зейна та 3-річна Айла не ходять до школи, але Зої "відпускає" їх у школу. За її словами, це означає вчитися усього, чого вони хочуть, замість встановленої програми.

"Підростаючи, я дізнавалася про найнепрактичніші речі", — сказала Зої, додаючи, що сама вчить своїх дітей дійсно корисним навичкам, таким як кулінарія та садівництво.

Жінка спокійно говорить, що поруч із ними розташований один з активних вулканів, однак всі страхи інших сприймає спокійно та називає "дурницями". Адже тут, на думку Зої, в рази "безпечніше, ніж доводиться жити в місті".

Зої активно веде свій блог в Інстаграмі, де має майже 70 тисяч підписників. Жінка зізнається, що на її адресу часто летить шквал критики за те, що вона нібито "нехтує своїми дітьми", а її вибір є чистим божевіллям.

Пані Дюрант каже, що їй досі пишуть і питають — а чи безпечно жити біля вулкана з дітьми, а як ви їх годуєте в такій глушині тощо. Сама жінка спокійно сприймає випади на свою адресу і коментує все з усмішкою.

"Я знаю в глибині душі, що не має значення, про що говорять люди. Мені дуже довподоби нинішнє моє життя [після міста] і тепер я ні на що його не проміняю", — каже Зої.

Нагадаємо, Фокус розповідав як американець після пережитого інфаркту пішов жити в печеру. Колишній інструктор із виживання Донні Даст вирішив повністю змінити своє життя, перевіривши на собі власний метод реабілітації. Протягом шести місяців він виживав у лісі, полюючи та збираючи ягоди.

Також ми писали про те, як у джунглях знайшли пару, яка 50 років прожила без цивілізації. Нещодавно у гості до подружжя завітав американський режисер Пітер Сантенелло, в якого 2,95 мільйона підписників на YouTube.