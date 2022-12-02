Инопланетянин или предок человека. Гигантскую кисть с пальцами нашли на пляже в Бразилии (видео)

Жутковатая находка испугала местных жителей, но биологи уверены — все под контролем.

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Летисия Гоес Сантьяго и ее бойфренд Деванир Соуза прогуливались по пляжу, когда им на глаза попалось нечто жуткое — гигантская кисть с длинным пальцами. Пара тут же выложила видео с находкой в сеть, подписав, что это очень "похоже на руку инопланетянина", пишет Daily Mail.

Скелет "руки" был обнаружен на пляже Иья-Комприда в Бразилии. Пара, обнаружившая придаток, выложила в сеть видео, на котором видно, что останки весьма гигантских размеров — для сравнения Сантьяго использовала свой шлепанец. И действительно, жутковатая кисть, едва ли могла принадлежать человеку — она слишком длинная.

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В результате видео попало в Сеть, а нашедшая "руку" пара предположила, что останки могут принадлежать какому-то неизвестному животному или "даже инопланетянину".

Впрочем, ситуацию быстро вернул под контроль морской биолог Эрик Комин, который заметил видео в Сети. Ученый тут же поспешил успокоить взбудораженную фантазию пользователей — эти останки явно из нашего мира. Как оказалось, кисть, вероятнее всего, принадлежит водному млекопитающему, например, киту, дельфину или морской свинье.

Судя по степени разложения, морское животное погибло около 1,5 лет назад. Хотя найденный придаток действительно выглядит, как нечто не из нашего мира, он вполне к нему относится — подобные "кисти" являются характерной чертой ранних предков китов, которые ходили по суше около 50 миллионов лет назад.

По словам Комина, под межпальцевой плотью ласт китов и дельфинов в действительности находятся "пять пальцев". Пятипалые конечности встречаются у людей, земноводных и ряда других животных и свидетельствуют об одном общем предке.

[ + – ] Придаток в сравнение со шлепанцем Фото: Jam Press/Leticia Gomes Santiago

Исследователь предполагает, что останки все же принадлежат дельфину, потому что именно они чаще встречаются в этом регионе. Однако сказать точнее биолог, увы, не может — для этого необходимы дополнительные тесты.

Биологи настаивают, что все, кто обнаруживают останки животных на пляже, должны незамедлительно уведомить региональное общество по защите животных. Как правило, исследователи оставляют скелеты морских обитателей на пляже, чтобы не мешать круговороту питательных веществ в экосистеме. Однако в редких случаях ученые могут забрать кости или тела недавно умерших животных для исследований.

По словам доктора Марка Шерца из Государственного музея естествознания в Дании, ласты неоднократно развивались в различных линиях млекопитающих и рептилий. Киты, дельфины и морские свиньи являются потомками коренастого животного размером с лису, который обладал удлиненным телом и хвостом. Это древнее существо бродило по суше и охотилось в воде, пока в конце концов не стало полностью водным.

Ранее Фокус писал про странную находку на австралийском пляже — здесь наши нечто похожее на щупальце Ктулху или пенис кита.