Животные в океане проглатывает ядовитых змей, будто лапшу: кто способен на это (видео)

Исследователи ВМС США прикрепили камеры к спинам дельфинов и запечатлели редкие кадры поведения животных в океане.

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Океан покрывает большую часть Земли, но нам все еще мало известно, что происходит под толщей воды. В 2022 году исследователи ВМС США прикрепили камеры к спинам дельфинов, которых обучают, а затем предоставили им полную свободу. Таким образом ученые хотели изучить поведение животных и то, как они охотятся, пишет Science Alert.

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В результате ученые получили удивительные кадры погони и охоты на ядовитых морских змей. К слову, это впервые, когда ученые наблюдали нечто подобное. В целом, ученым уже было известно, что дельфины используют, минимум, две стратегии питания:

заглатывание добычи, подобно тому, как мы едим лапшу;

трамбовка добычи, подобно тому, как это происходит на соревнования по поеданию хот-догов.

Но новые кадры предоставили ученым значительно больше информации. В ходе исследования камеры были прикреплены к шести дельфинам-афалинам (Tursiops truncatus) из Национального фонда морских млекопитающих США (NMMF). В общей сложности ученые полгода собирали видео и аудио, что дало новый уровень понимания стратегий охоты и общения млекопитающих.

Отметим, что эти дельфины не являются дикими, однако им регулярно предоставляется возможность охотиться в открытом океане. По мнению ветеринара морских млекопитающих Сэма Риджуэйя и его коллег, афалины, задействованные в исследовании, используют те же стратегии охоты и методы, что и их дикие собратья.

Ученые обнаружили, что во время охоты дельфины постоянно щелкают с интервалом от 20 до 50 миллисекунд. При приближении к добыче интервалы между щелчками сокращаются до конечного жужжания, а затем визга. При контакте с рыбой жужжание и визг были почти постоянными до тех пор, пока рыба не была проглочена.

В общей сложности шестеро дельфинов, за которыми наблюдали ученые, поймали более 200 рыб, в том числе окуней, горбылей, палтусов, корюшек и рыбу-иглу. Любопытно, что корюшка постоянно подпрыгивала, пытаясь спастись от хищников, но дельфины отслеживали ее движение, плавая вверх ногами.

Установка камеры и дельфины в действии Фото: PLOS ONE

Исследователи полагают, что дельфины используют для поиска добычи зрение и слух: на расстоянии животные полагаются на эхолокацию, тогда как вблизи — используют зрение и эхолокацию. Камеры также записывали звуки сердец животных и обнаружили, что во время охоты их сердцебиение значительно ускоряется.

Любопытно, что дельфины редко прижимают добычу ко дну, вместо этого они используют всасывание, что позволяет им заглотнуть добычу, которая сопротивляется. Дельфины в основном всасывали рыбу с боков своих открытых ртов, расширяя мышцы горла и отводя язык в сторону. Расширенное внутреннее пространство рта помогает создавать отрицательное давление, которое добавляют их сосательные мышцы.

Не менее любопытным оказалось и то, что дельфины, вероятно, охотятся на морских ядовитых змей. Животных и ранее замечали, играющимися со змеями, например, анакондой, но теперь ученые подтвердили, что млекопитающие могут охотиться на них.

Один дельфин съел восемь очень ядовитых желтобрюхих морских змей (Hydrophis platurus). Исследователи продолжили наблюдать за дельфином и не обнаружили никаких изменений в его поведении — вероятно, яд не помешал афалину.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.