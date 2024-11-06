Тварини в океані ковтають отруйних змій, ніби локшину: хто здатен на це (відео)

Дослідники ВМС США прикріпили камери до спин дельфінів і зафіксували рідкісні кадри поведінки тварин в океані.

Related video

Океан покриває більшу частину Землі, але нам усе ще мало відомо, що відбувається під товщею води. У 2022 році дослідники ВМС США прикріпили камери до спин дельфінів, яких навчають, а потім надали їм повну свободу. Таким чином вчені хотіли вивчити поведінку тварин і те, як вони полюють, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У результаті вчені отримали дивовижні кадри погоні та полювання на отруйних морських змій. До слова, це вперше, коли вчені спостерігали щось подібне. Загалом науковцям уже було відомо, що дельфіни використовують щонайменше дві стратегії харчування:

заковтування здобичі, подібно до того, як ми їмо локшину;

трамбування здобичі, подібно до того, як це відбувається на змаганнях з поїдання хот-догів.

Але нові кадри надали вченим значно більше інформації. Під час дослідження камери були прикріплені до шести дельфінів-афалінів (Tursiops truncatus) з Національного фонду морських ссавців США (NMMF). Загалом вчені пів року збирали відео та аудіо, що дало новий рівень розуміння стратегій полювання і спілкування ссавців.

Зазначимо, що ці дельфіни не є дикими, проте їм регулярно надається можливість полювати у відкритому океані. На думку ветеринара морських ссавців Сема Ріджуея та його колег, афаліни, залучені у дослідженні, використовують ті самі стратегії полювання і методи, що і їхні дикі побратими.

Учені виявили, що під час полювання дельфіни постійно клацають з інтервалом від 20 до 50 мілісекунд. При наближенні до здобичі інтервали між клацаннями скорочуються до кінцевого дзижчання, а потім вереску. Під час контакту з рибою дзижчання і вереск були майже постійними доти, доки риба не була проковтнута.

Загалом шестеро дельфінів, за якими спостерігали вчені, зловили понад 200 риб, зокрема окунів, горбилів, палтусів, корюшок і рибу-голку. Цікаво, що корюшка постійно підстрибувала, намагаючись врятуватися від хижаків, але дельфіни відстежували її рух, плаваючи догори ногами.

Встановлення камери та дельфіни в дії Фото: паразиты

Дослідники вважають, що дельфіни використовують для пошуку здобичі зір і слух: на відстані тварини покладаються на ехолокацію, тоді як поблизу — використовують зір і ехолокацію. Камери також записували звуки сердець тварин і виявили, що під час полювання їхнє серцебиття значно прискорюється.

Цікаво, що дельфіни рідко притискають здобич до дна, натомість вони використовують всмоктування, що дає змогу заковтнути здобич, яка чинить опір. Дельфіни здебільшого всмоктували рибу з боків своїх відкритих ротів, розширюючи м'язи горла і відводячи язик убік. Розширений внутрішній простір рота допомагає створювати негативний тиск, який додають їхні смоктальні м'язи.

Не менш цікавим виявилося і те, що дельфіни, ймовірно, полюють на морських отруйних змій. Тварин і раніше помічали такими, що граються зі зміями, наприклад, анакондою, але тепер учені підтвердили, що ссавці можуть полювати на них.

Один дельфін з'їв вісім дуже отруйних жовточеревих морських змій (Hydrophis platurus). Дослідники продовжили спостерігати за дельфіном і не виявили жодних змін у його поведінці — ймовірно, отрута не завадила афаліну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.