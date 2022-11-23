Настоящие гурманы. Остатки вареной пищи открыли новые детали о жизни неандертальцев

Ученые даже смогли воспроизвести блюдо — оказалось, что оно было на вкус как блины и лепешки.

Related video

Неандертальцы вызывают множество вопросов у ученых. Последние исследования доказывают, что наша жизнь была бы совсем другой, если бы этот вид смог выжить.

Сегодня многие думают, что неандертельцы ели только ягоды и сырое мясо. Но это не совсем так. Ученые выяснили, что они были настоящими гурманами, — пишет The Gurdian.

В этом помогли находки на севере Ирака. Там обнаружили обгоревшие остатки пищи в пещерном комплексе. Они доказательства наличие сложной кулинарии в кругах неандертальцев.

Профессор культурной палеоэкологии Крис Хант вместе с коллегами попытался восстановить пищу, которую употребляли неандертальцы. В этом помогли остатки еды из пещеры Шанидар – поселение этого вида людей к северу от Багдада. В результате эксперимента получили что-то вроде блинов с лепешками.

Для анализа остатков пищи использовали электронный микроскоп. В опыте помогли фрагменты продуктов из пещеры на юге Греции тоже. В совокупности результаты дали основание полагать, что диета у неандертальцев была разнообразной. К тому же приготовление пищи делилось на несколько этапов.

[ + – ] Крис Хант

Ученые смогли предоставить доказательства толчения семян бобовых. На это указывают найденные "смеси". Считается, что их употребляли в пищу как неандертальцы, так и ранние современные люди. Как правило, дикие орехи и травы смешивали с бобовыми.

Хант предположил, что неандертальцы могли замачивать свои семена в лоскутах кожи животных, потому как у них не было горшков. Также они не убирали внешнюю оболочку. Возможно, таким образом, неандертальцы сохраняли естественные вкусы.

Если предположить, что они толкли семена, используя местные камни, конечный продукт также мог быть несколько песчаным.

"Испытав воспроизведенный рецепт, я думаю, мы можем понять, почему у неандертальцев зубы были в таком деградированном состоянии", — добавил Крис Хант.

Напомним, ранее Фокус писал о мистических следах, которые нашли в Испании. Ученые до сих пор спорят, кто мог их оставить, ведь больше нигде в мире нет подобного.