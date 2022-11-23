Справжні гурмани. Залишки вареної їжі відкрили нові деталі про життя неандертальців

Вчені навіть змогли відтворити страву — виявилося, що вона була на смак, як млинці та коржики.

Related video

Неандертальці викликають багато запитань у вчених. Останні дослідження доводять, що наше життя було б зовсім іншим, якби цей вид зміг вижити.

Сьогодні багато хто думає, що неандертальці їли тільки ягоди та сире м'ясо. Але це зовсім так. Вчені з'ясували, що вони були справжніми гурманами, пише The Gurdian.

У цьому допомогли знахідки північ від Іраку. Там виявили обгорілі залишки їжі в печерному комплексі. Вони свідчать про наявність складної кулінарії в колах неандертальців.

Професор культурної палеоекології Кріс Хант разом із колегами спробував відновити їжу, яку вживали неандертальці. У цьому допомогли залишки їжі з печери Шанідар — поселення цього виду людей на північ від Багдаду. В результаті експерименту отримали щось на кшталт млинців із коржиками.

Для аналізу залишків їжі використали електронний мікроскоп. У досвіді допомогли фрагменти продуктів із печери на півдні Греції. Спільно результати дали підставу вважати, що дієта у неандертальців була різноманітною. До того ж приготування їжі ділилося на кілька етапів.

[ + – ] Кріс Хант

Вчені змогли надати докази товчення насіння бобового. На це вказують знайдені "суміші". Вважається, що їх вживали як неандертальці, так і ранні сучасні люди. Як правило, дикі горіхи та трави змішували з бобовими.

Хант припустив, що неандертальці могли замочувати своє насіння в клаптях шкіри тварин, тому що в них не було горщиків. Також вони не прибирали зовнішню оболонку. Можливо, так неандертальці зберігали природні смаки.

Якщо припустити, що вони товкли насіння, використовуючи місцеве каміння, кінцевий продукт також міг бути дещо піщаним.

"Випробувавши відтворений рецепт, я думаю, ми можемо зрозуміти, чому в неандертальців зуби були в такому деградованому стані", — додав Кріс Хант.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про містичні сліди, які знайшли в Іспанії. Вчені досі сперечаються, хто міг їх залишити, адже більше ніде у світі немає такого.