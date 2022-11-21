Містичні сліди півдня Іспанії. Хто насправді міг ходити по берегу 300 тисяч років тому

Можливо, цю таємницю ніколи не розкриють, але вчені говорять про архаїчних неандертальців і зовсім новий вид людини.

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Два роки тому на півдні Іспанії знайшли сліди людського типу. Вважалося, що їхній вік 106 000 років. Але насправді це не так. Тепер вважають, що знахідка датується віком у триста тисяч років, пише видання Haaretz.

Палеонтолог Едуардо Майорал разом із колегами намагався пояснити, хто залишив сліди. Він зазначив, що вперше їх виявили у 2020 році. Після помилкових датувань провели дослідження нових шарів зі скель Акантіладо дель Аспірельо. Тут знайшли більше слідів, що добре збереглися, за допомогою дронів.

У ході аналізу виявили, що вони існують сотні тисяч років. У той час на території Іберії гомініни гуляли по мулистій долині за 25-30 кілометрів від узбережжя. Відомо, що тоді клімат ставав холоднішим. Вчені дізналися, що по території також ходили зубри та кабани.

Але який саме вид людини ходив територією – не дуже зрозуміло. Це зумовлено складністю аналізу. Еволюції відомо лише 2 визначення слідів:

Praehominipes laetoliensis – спирається на сліди у віці 3,6 млн років у Танзанії. Вважається, що їх залишили австралопітеки;

Hominipes modernus – спирається на базовані на слідах Homo sapiens.

Австралопитеки були меншими за розміром і їхній шлях не можна було переплутати із сучасним виглядом людини. Але в категорії сапієнс є широкий спектр різноманітних варіантів слідів. Тому визначення часто використовуються інші докази: інструменти, кістки, тимчасовий контекст.

Професор зазначає, що поки що відомий лише факт присутності гомінінів в Андалусії 300 000 років тому. Але хто вони? Тепер ми знаємо, що гомінини ходили Євразією ще понад 2 мільйони років тому. Це твердження підтверджують гармати з Китаю та кістки з Грузії. Останні датуються 1,8 млн. років тому. Але генетичної інформації у них недостатньо. Тому визначити, чи належала ця істота до нашої родової лінії, – важко. Деякі вчені вважають, що це був Homo erectus, інші, що Homo umetna.

[ + – ] Пляж

На території Іспанії також виявляли очищені кістки віком 1,4 млн років. Це одна з найдавніших скам'янілостей Західної Європи. Вчені довгий час сперечаються, чи це дійсно вигляд Homo antecessor. Професор зазначає, що 300 тисяч років тому тут могли ходити не неандертальці, а їхні попередники. Це зумовлено тим, що "типові" представники цього виду з'явилися лише 230 тисяч років тому. У періодах раніше вчені зазвичай говорять про архаїчних неандертальців, що сильно відрізнялися.

До того ж, еволюція підтипів цього виду не зовсім зрозуміла. Неандерталець має багато ліній. І вони викликають питання через відсутність скам'янілостей та складної цільної картини. Хоча гомінини невизначених типів ходили Євразією понад мільйон років до того, як хтось вийшов на берег, знайдені сліди із середнього плейстоцену саме в Іспанії досить дивні.

Враховуючи всю еволюцію та припущення, скелетний літопис із періоду середнього плейстоцену не має жодних даних. А нові відбитки ніг – перші з того періоду. І вони вказують на певну лінію виду людини, яка поширювалася на півдні Європи. Достеменно відомо, що їх зробив не Homo Sapiens.

У той же час професори, які не брали участь у дослідженні, вважають, що визначити точний вид гомініну неможливо навіть у сучасних умовах. Але те, що цією місцевістю ходили майже 300 000 років тому – це факт.

Крім того, таких слідів немає більше ніде у світі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про життя на планеті, якби неандерталець зміг вижити.

Також ми писали про можливі теорії вимирання цього виду людини. Останні дослідження вказують на те, що це сталося через секс.