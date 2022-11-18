Царство неандертальців: яким би був сучасний світ, якби вимерли Homo Sapiens

Мамонти змогли б вижити, мегаполіси ніколи б не побудували, а тварин і зовсім не приручили.

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Останні століття спостерігалося стрімке зростання чисельності населення. Раніше на планеті Земля проживало близько семи мільярдів людей. Однак, як писав Фокус, у листопаді перетнули цю позначку, — тепер нас уже понад 8 мільярдів.

Із погляду еволюції — людське населення зросло миттєво. І це викликає безліч питань іта припущень. Особливо цікавою є теорія виживання неандертальця. Яким було б життя на планеті, якби цей вид вижив, — пише The Conversation.

Раніше одночасно жили лише десять тисяч неандертальців. Сьогодні на території одного представника цього виду мешкає 800 тисяч сучасних людей. Враховуючи наші тенденції жити в соціальних групах, мабуть, неандертальці жили на відстані сотні кілометрів. Тому шукати пару собі за межами своєї сім'ї не мало сенсу. Тож і самі неандертальці здебільшого залишалися у своїх сімейних групах.

Тому, мабуть, сучасні мегаполіси ніхто б не побудував. У результаті щільність населення була б набагато меншою, ніж сьогодні. Відсутність толерантності до чужих могла бути причиною ізоляції неандертальців. Але в цьому є переваги — це могло захистити їх від інфекцій, які знищували цілі популяції Homo sapiens.

Також виникають питання щодо їжі. Ми розвивалися на 10-20% швидше за попередні види. Однак продовження роду можливе лише тоді, коли є чим харчуватися. Ще двісті тисяч років тому в нашій генетиці з'явилася схильність до дружелюбності — на це вказує археологія. А 100 000 років тому було створено мережі, які розповсюджували мисливську зброю. До того ж Homo Sapiens проводили всілякі ритуали в спільних колах.

[ + – ] Людина в печері Фото: Getty Images

Тому очевидно, що поняття "друг" існує сотні тисяч років. Людям було на кого покластися без їжі. Але навіть іншого виду нам, певно, не вистачало. Тому ми вибудовували стосунки з іншими тваринами шляхом приручення. А у світі неандертальців такого могло ніколи не відбутися.

Є питання і щодо навколишнього середовища. Саме її зміна призвела до смерті неандертальців. Люди розповсюджували технології та ділилися з іншими за часів кризи. Наш вид міг добре адаптуватися через зв'язки між соціальними групами. Навіть тоді, коли температура в Європі була на 8-10 ℃ нижчою, ніж сьогодні, ще 20 тисяч років тому.

У цей час поширювалися списи, тонкі голки для пошиття одягу та збереження тепла. До того ж полювання відбувалося з одомашненими вовками. Під час цього було важливим є розумне споживання. Homo Sapiens не споживав надмірних ресурсів — надто багато оленів чи риби. А в Північній Америці взагалі полювали лише на самців лосося.

Усе це неможливе для неандертальця. Але припускають, що з розквіті саме цього виду планета Земля зберегла б мамонтів. Це зумовлено тим, що охочих упіймати тварину з виду неандертальців було б менше.

Раніше Фокус писав про нову теорію зникнення неандертельців. Учені вважають, що цей вид міг вимерти через секс.