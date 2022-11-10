Населення Землі досягло позначки 8 млрд. Вчені провели "перепис" людства за мільйони років

Дослідники простежили, як змінювалося населення планети з моменту появи перших людей в Африці.

Related video

Лише за останні 4 сотні років кількість людей на планеті збільшилась у 8 разів. Довгий час населення Землі балансувало на позначці до 8 мільярдів людей, проте в листопаді ми все ж таки переступили цей рубіж, пише Science Alert.

Дослідники вирішили своєрідно відзначити це "досягнення" і склали "перепис" населення за останні понад 2 мільйони років, з моменту появи перших людей в Африці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найдавніші скам'янілості найвідоміших людей датуються віком 2,8 мільйона років і знайдені в Східній Африці. Відтоді населення планети лише зростало зі швидкоплинними паузами.

За словами дослідника з Французького інституту демографічних досліджень (INED) Ерве Ле Бра, оцінки кількості людей, які населяли Землю, залишалися вкрай ненадійними до 19 століття.

Вченим відомо, що наші предки були мисливцями-збирачами і, порівняно з пізнішими періодами, мали мало дітей. По-перше, так простіше підтримувати кочовий спосіб життя, по-друге, щоб прогодувати одну людину, потрібна була територія в 10 квадратних метрів — нашим предкам банально не вистачало ресурсів. Дослідники зазначають, що у цей період населення планети зростало, але дуже повільно.

Все змінилося в епоху неоліту, близько 10 000 до н.е., впровадження сільського господарства, осілий спосіб життя і можливість зберігати продукти привели до справжнього бебі-буму.

Ле Бра вважає, що в цей період матері вже змогли годувати малюків кашею, це прискорило процес відлучення від грудей, а відтак скоротило час між пологами. Втім, попри збільшення кількості малюків, далеко не всім вдавалося вижити. Дослідження антропологів показують, що третина дітей гинула ще до свого народження, інша третина не доживала до 18 років.

За оцінками вчених у 10 000 р. до н.е. населення Землі становило близько 6 мільйонів, а вже до 2000 р. до н.е. досягло 100 мільйонів, а до першого століття нашої ери досягло позначки 250 мільйонів.

У середні віки зростання населення Землі суттєво сповільнилося — причиною цього є Чорна смерть та низка інших епідемій. Пандемія, що виникла в Середній Азії, до 1346 досягла Європи і всього за 8 років забрала життя 6% населення Європи, Близького Сходу і Північної Африки.

Вчені зазначають, що через Чорну смерть населення планети в період з 1300 по 1400 роки скоротилося з 429 до 374 мільйонів.

У 19 столітті розпочався черговий бебі-бум — населення планети різко зростало. Причиною цього став розвиток сучасної медицини, індустріалізація сільського господарства. Усе це дозволило збільшити світові запаси продовольства. В результаті з 1800 року населення планети збільшилося у 8 разів — з одного мільярда до восьми.

Дослідники відзначають, що розробка вакцин, у тому числі щеплення від віспи, дозволило людству назавжди забути про одного з найстрашніших "вбивць". Крім того, у 1970-80-ті роки медики розробили лікування серцевих захворювань, внаслідок чого їм вдалося знизити смертність серед людей віком від 60 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали головні демографічні проблеми майбутнього.