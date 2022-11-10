Население Земли достигло отметки 8 млрд. Ученые провели "перепись" человечества за миллионы лет

Исследователи проследили, как менялось население планеты с момента появления первых людей в Африке.

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Только за последние 4 сотни лет количество людей на планете увеличилось в 8 раз. Долгое время население Земли балансировало на отметке до 8 миллиардов человек, однако в ноябре мы все же перешагнули этот рубеж, пишет Science Alert.

Исследователи решили своеобразно отметить это "достижение" и составили "перепись" населения за последние более 2 миллионов лет, с момента появления первых людей в Африке.

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Самые древние окаменелости самых ранних известных людей датируются возрастом 2,8 миллиона лет и были найдены в Восточной Африке. С тех пор население планеты лишь росло с мимолетными паузами.

По словам исследователя из Французского института демографических исследований (INED) Эрве Ле Бра, оценки количества людей, населявших Землю, оставались крайне ненадежными до 19 века.

Ученым известно, что наши предки были охотниками-собирателями и, в сравнении с более поздними периодами, у них было мало детей. Во-первых, так проще поддерживать кочевой образ жизни, во-вторых, чтобы прокормить одного человека необходима была территория в 10 квадратных метров — нашим предкам банально не хватало ресурсов. Исследователи отмечают, что в тот период населения планеты росло, но очень медленно.

Все изменилось в эпоху неолита, около 10 000 г. до н.э, внедрение сельского хозяйства, оседлый способ жизни и возможность хранить продукты привели к настоящему беби-буму.

Ле Бра считает, что в этот период матери уже смогли кормить малышей кашей, это ускорило процесс отлучения от груди, а следовательно и сократило время между родами. Впрочем, несмотря на увеличение количества малышей, далеко не всем из них удавалось выжить. Исследования антропологов показывают, что треть детей погибала еще до своего рождения, другая треть — не доживала до 18 лет.

По оценкам ученых в 10 000 г. до н.э население Земли составляло около 6 миллионов, а уже к 2000 г. до н.э. достигло 100 миллионов, а к первому веку нашей эры достигло отметки в 250 миллионов.

В средние века рост населения Земли существенно замедлился — причиной тому Черная смерть и ряд других эпидемий. Пандемия, возникшая в Средней Азии, к 1346 году достигла Европы и всего за 8 лет забрала жизни 6% населения Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ученые отмечают, что из-за Черной смерти население планеты в период с 1300 по 1400 годы сократилось с 429 до 374 миллионов.

В 19 веке начался очередной беби-бум — население планеты резко росло. Причиной тому стало развитие современной медицины, индустриализация сельского хозяйства. Все это позволило увеличить глобальные запасы продовольствия. В результате с 1800 года население планеты увеличилось в 8 раз — с одного миллиарда до восьми.

Исследователи отмечают, разработка вакцин, в том числе и прививки от оспы, позволило человечеству навсегда забыть об одном из самых страшных "убийц". Кроме того, в 1970-80-е годы медики разработали лечение сердечных заболеваний, в результате им удалось снизить смертность среди людей старше 60 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали главные демографические проблемы будущего.