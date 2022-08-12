Ученые назвали главные демографические проблемы будущего (инфографика)

Глобальная задача, с которой люди столкнутся в будущем — это старении человеческой популяции, которое зависит от ситуации с продовольствием и репродуктивного здоровья женщин.

В недалеком будущем главной проблемой человечества станет не перенаселение планеты, как принято было считать до недавних пор, а резкое старение популяции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Демографы и социологи, которые тщательно изучали проблему не один год, пришли к выводам, что население планеты никогда не достигнет верхней цифры в 9 млрд.

Более того, основной проблемой в ближайшие десятилетия станет старение как отдельных наций, так и человечества в целом.

"Рождаемость во всем мире падает так быстро, что мы потенциально можем достичь пик человеческой популяции менее чем за одно поколение", — уверенны ученые.

После достижения этой верхней точки (разные научные школы называет две разных даты: 2050 и 2070 год) численность населения планеты начнет уменьшаться.

[ + – ] График человеческой популяции на Земле

На этот процесс будут оказывать сильное влияние несколько факторов:

политическая картина мира;

ситуация с продовольствием на планете;

уровень образования населения;

уровень здоровья и доступность медицинской помощи;

состояние репродуктивного здоровья женщин.

К слову, в Китае, который в последние десятилетия испытывал проблемы как раз таки с повышенной рождаемостью, сейчас наблюдается отрицательная демографическая динамика.

Так, число новорожденных в Китае в 2021 году составило 10,62 млн человек, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году. Коэффициент рождаемости в Китае в 2021 году упал до 7,52 рождения на 1000 человек, что стало самым низким показателем с 1949 года.

[ + – ] Демографическая ситуация в Китае сейчас отрицательная

Напомним, специалисты Института демографии считают, что к концу века население Украины сократится до 22,4 млн. Сейчас Институт демографии рассматривает девять возможных сценариев развития событий, каждый из которых на выходе дает разную численность населения. Конечный результат зависит от рождаемости, смертности и уровня миграции — какие-то из этих показателей могут быть высокими, низкими или средними.