Рождаемость в Китае упала до рекордно низкого уровня с 1949 года

Отрицательная демографическая динамика в стране наблюдается с 2017 года.

Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные демографической ситуации в стране за 2021 год. Согласно показателям в прошлом году в КНР зафиксировано необычайно резкое сокращение рождаемости.

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Сообщается, что число новорожденных в Китае в 2021 году составило 10,62 млн человек, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году. Коэффициент рождаемости в Китае в 2021 году упал до 7,52 рождения на 1000 человек, что стало самым низким показателем с 1949 года. Отрицательная динамика рождаемости наблюдается в стране с 2017 года, поскольку в 2020 году коэффициент рождаемости составлял 8,52, а в 2019 — 10,41 рождения на 1000 человек.

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Естественный прирост населения Китая в минувшем году, без учета миграции, составил всего 0,034%, что является самым низким показателем с 1960 года.

Общая численность населения Китая на конец 2021 составила 1,413 млрд человек. При этом наблюдается заметное старение нации — возраст почти каждого пятого (18,9%) гражданина КНР составляет 60 лет и более.

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Китайское правительство с 2014 года отменило ограничения в рамках демографической программы "Одна семья — один ребенок" и позволили семьям иметь двух детей. А в 2021 на фоне продолжающегося падения числа новорожденных власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. В мае прошлого года правительство страны взяло курс на проведение политики сохранения преимущества страны в области человеческих ресурсов.

Одна из причин падения рождаемости заключается в экономической ситуации в стране, где существует высокая стоимость среднестатистической жизни, что в свою очередь удерживает китайские семьи от рождения большего количества детей.

Ранее сообщалось, что в 2016 году осударственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР объявил о том, что семьям, желающим завести второго ребенка, будет необходимо специальное разрешение. Однако позже власти сообщили, что граждане КНР могут "свободно планировать семью" и не должны для этого оформлять никаких дополнительных документов.