Народжуваність у Китаї впала до рекордно низького рівня з 1949 року

Негативна демографічна динаміка в країні спостерігається з 2017 року.

Національне бюро статистики Китаю опублікувало дані демографічної ситуації у країні за 2021 рік. Згідно з показниками минулого року в КНР зафіксовано надзвичайно різке скорочення народжуваності.

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Повідомляється, що кількість новонароджених у Китаї в 2021 році склала 10,62 млн осіб, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році. Коефіцієнт народжуваності в Китаї у 2021 році впав до 7,52 народження на 1 000 осіб, що стало найнижчим показником із 1949 року. Негативна динаміка народжуваності спостерігається в країні з 2017 року, оскільки у 2020 році коефіцієнт народжуваності становив 8,52, а в 2019 — 10,41 народження на 1 000 осіб.

[ + – ] Динаміка народжуваності, Смертності та Природного приросту населення Китаю за 1948-2018 роки.

Природний приріст населення Китаю минулого року, без урахування міграції, становив лише 0,034%, що є найнижчим показником із 1960 року.

Загальна чисельність населення Китаю на кінець 2021 року склала 1,413 млрд осіб. При цьому спостерігається помітне старіння нації — вік майже кожного п'ятого (18,9%) громадян КНР становить 60 років і більше.

[ + – ] Віково-статева піраміда населення Китаю станом на 1 листопада 2020 року.

Китайський уряд із 2014 року скасував обмеження в межах демографічної програми "Одна сім'я — одна дитина" та дозволили сім'ям мати двох дітей. А в 2021 на тлі падіння числа новонароджених влада Китаю дозволила сім'ям мати трьох дітей. У травні минулого року уряд країни взяв курс на проведення політики збереження переваги країни у сфері людських ресурсів.

Одна з причин падіння народжуваності полягає в економічній ситуації в країні, де існує висока вартість середньостатистичного життя, що утримує китайські сім'ї від народження більшої кількості дітей.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році державний комітет у справах охорони здоров'я та планового дітородження КНР оголосив про те, що сім'ям, які бажають завести другу дитину, буде потрібен спеціальний дозвіл. Проте пізніше влада повідомила, що громадяни КНР можуть "вільно планувати сім'ю" і не повинні для цього оформлювати жодних додаткових документів.