К концу века население Украины сократится до 22,4 млн, — прогноз Института демографии

Исследователь не согласен с оценкой ООН, согласно которой в Украине очень старое население.

Недавнее исследование ООН показало, что в Украине одни из самых высоких темпов сокращения населения. Данные этого исследования во многом совпадают с прогнозом, который дает Институт демографии Украины и социальных исследований. Об этом сообщает Telegraph.

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Доктор экономических наук Александр Гладун, работающий замдиректора по научной работе в Институте демографии и социсследований, оценил прогноз ООН относительно демографического положения в Украине.

Ученый отметил, что прогноз ООН, согласно которому к 2050 году в Украине будут проживать 35 млн человек, практически идентичен прогнозу, который дают украинские исследователи.

"Согласно расчетам, по среднему сценарию, будет 35,4 млн", — говорит Александр Гладун, отмечая, что в прогнозы закладываются некие гипотезы относительно тенденций развития рождаемости, смертности и миграции, и эти прогнозы могут отличаться.

Сейчас Институт демографии рассматривает девять возможных сценариев развития событий, каждый из которых на выходе дает разную численность населения. Конечный результат зависит от рождаемости, смертности и уровня миграции — какие-то из этих показателей могут быть высокими, низкими или средними.

В прогнозы закладываются оценки текущих демографических тенденций, которые в настоящий момент наблюдаются в стране. Как правило, краткосрочный прогноз дается на 2-3 года и достаточно точен, а вот среднесрочный будет уже не настолько точным.

"Если говорить о 2025 году, то речь идет о 42,5 млн — это по всей территории Украины, включая Крым и ОРДЛО", — говорит исследователь и добавляет, что когда оценивается, например 2050 год или конц века, то здесь ценность прогноза будет уже не столько в конкретных числах, сколько в правильной оценке тенденции.

Институт демографии сейчас допускает, что к концу века население Украины будет составлять 22,4 млн, однако конкретные цифры могут меняться, и потому раз в два-три года проводятся пересчеты.

По словам Гладуна, подобная система существует во всех демографических службах, в т.ч. ООН: данные периодически уточняются.

"Вот кто мог три года назад предсказать ковид? Во время пандемии смертность начала расти, поэтому прогнозы меняются. Это обычный текущий процесс", — говорит исследователь, подчеркивая, что прогнозы — это только индикатор направления, в котором движется страна, и потому прогнозы лучше воспринимать не столько как истину в последней инстанции, а как определенное научное предвидение.

Перепись в Украине обойдется в 5 млрд грн

На вопрос о том, каково текущее демографическое положение Украины, Гладун ответил, что "численность населения, которая была к моменту 2014 года, заморожена", поскольку расчеты по ОРДЛО — отдельная проблема. По его словам, если без обиняков, то реальной численности населения Украины никто не знает — и не только на общей территории, а даже и подконтрольной. Перепись давно не проводилась.

Чтобы подсчитать численность населения, нужно просто всех пересчитать, для этого, по словам Гладуна, стоит использовать электронное оборудование, с которым ходит переписчик. Он также оценил возможность и т.н. электронной переписи по реестрам, о которой когда-то говорил Дмитрий Дубилет.

"У нас состояние реестров такое, что выполнить расчеты по имеющимся данным просто невозможно. И не будет, пожалуй, возможно, в ближайшие 5-10 лет", — говорит представитель Института демографии. Для проведения переписи населения, по его оценкам, понадобится бюджет в размере 5 млрд грн.

Основную сложность в подсчетах представляет миграция. Рождаемость и смертность в Украине регистрируется достаточно хорошо. а миграция — нет. Неизвестно, сколько людей навсегда выехали за пределы страны.

"Лучше всего регистрируется рождаемость: иначе человек не пойдет дальше по жизни. Сейчас у нас большая трудовая миграция, люди ездят на заработки. А все ли возвращаются? Я не знаю. Очень многие студенты учатся, возвращается только часть", — поясняет ученый.

Население Украины не очень старое

Представитель Института демографии также дал оценку темпам старения населения. ООН оценивает население Украины как одно из самых старинных в Европе, однако Александр Гладун с этим утверждением не соглашается. По его мнению, говорить о том, что по возрастной структуре в Украине очень старое население, неправильно, но в будущем темпы и могут быть более высокими. Старение, считает Гладун, общецивилизационный процесс.

"Есть много стран, где население значительно старше, чем в Украине. К примеру, у нас в возрасте 60 лет и старше – около 23-25%, а в Португалии такой же процент – в возрасте 65+", — объясняет ученый.

Вместе с тем, он отмечает, что в Украине небольшая подростковая группа в возрасте до 15 лет, их около 14%. При низкой рождаемости, тенденция будет меняться в сторону старения, отсюда множество проблем, связанных с Пенсионным фондом и занятостью.

Пенсионное обеспечение: "наша система работает как общий кошелек".

Исследователь также затронул тему того, как в глобальных масштабах решаются сложности, связанные со старением населения.

В ближнесрочной перспективе текущее положение не изменится, а вот в средне- и долгосрочной необходимо улучшать качество жизни, что повысит рождаемость, и людям не придется выезжать за рубеж.

Еще один из подходов, который применяют многие страны, и к которому, собственно, идет и наша страна — это повышение пенсионного возраста.

Еще один вариант — создавать дополнительные уровни пенсионного обеспечения, помимо Пенсионного фонда. Когда человек сам откладывает деньги на пенсию. У нас, объясняет исследователь, такой системы еще нет. "Это дополнительное добровольное пенсионное страхование. Такие механизмы есть в мире. Сейчас у нас работает система, как общий кошелек".

Итог

В целом он характеризует текущую ситуацию как плохую. "Страна будет существовать, но в каком состоянии, с какой структурой населения – другой вопрос", — резюмирует Александр Гладун, добавляя, что авторитет и силу страны на международной арене определяют два фактора: уровень экономического развития и численность населения. "Сложно остановить миграционные потоки. Наши едут на заработки в Западную Европу, а к нам будут ехать из других стран, в основном – азиатских".

Ранее Фокус сообщал, что, по прогнозам ООН, население Украины сократится до 35 млн к 2050 году. К тому же, эксперты из ООН назвали население Украины одним из самых быстро стареющих на европейском континенте.