До кінця століття населення України скоротиться до 22,4 млн, — прогноз Інституту демографії

Дослідник не погоджується з оцінкою ООН, згідно з якою в Україні дуже старе населення.

Нещодавнє дослідження ООН показало, що в Україні є одні з найвищих темпів скорочення населення. Дані цього дослідження багато в чому співпадають з прогнозом, який дає Інститут демографії України та соціальних досліджень. Про це повідомляє Telegraph.

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Доктор економічних наук Олександр Гладун, який працює заступником директора з наукової роботи в Інституті демографії та соцдосліджень, оцінив прогноз ООН щодо демографічного стану в Україні.

Учений зазначив, що прогноз ООН, згідно з яким до 2050 року в Україні проживатимуть 35 млн осіб, практично ідентичний прогнозу, який дають українські дослідники.

"Згідно з розрахунками, за середнім сценарієм, буде 35,4 млн", — говорить Олександр Гладун, зазначаючи, що в прогнози закладаються деякі гіпотези щодо тенденцій розвитку народжуваності, смертності та міграції, і ці прогнози можуть відрізнятися.

Наразі Інститут демографії розглядає дев'ять можливих сценаріїв розвитку подій, кожен з яких на виході дає різну чисельність населення. Кінцевий результат залежить від народжуваності, смертності та рівня міграції — якісь із цих показників можуть бути високими, низькими чи середніми.

У прогнози закладаються оцінки поточних демографічних тенденцій, які зараз спостерігаються у країні. Як правило, короткостроковий прогноз дається на 2-3 роки і досить точний, а ось середньостроковий буде вже не такий точний.

"Якщо говорити про 2025 рік, то йдеться про 42,5 млн — це по всій території України, враховуючи Крим та ОРДЛО", — говорить дослідник і додає, що коли оцінюється, наприклад 2050 рік або кінець століття, то тут цінність прогнозу буде вже не так у конкретних числах, як у правильній оцінці тенденції.

Інститут демографії зараз припускає, що до кінця століття населення України становитиме 22,4 млн, проте конкретні цифри можуть змінюватися, і тому раз на два-три роки проводяться перерахунки.

За словами Гладуна, подібна система існує у всіх демографічних службах, зокрема ООН: дані періодично уточнюються.

"От хто міг три роки тому передбачити ковід? Під час пандемії смертність почала зростати, тому прогнози змінюються. Це звичайний поточний процес", — каже дослідник, наголошуючи, що прогнози — це лише індикатор напрямку, в якому рухається країна, і тому прогнози кращі сприймати не так як істину в останній інстанції, а як певне наукове передбачення.

Перепис в Україні коштуватиме 5 млрд грн

На питання про те, яким є поточний демографічний стан України, Гладун відповів, що "чисельність населення, яка була на момент 2014 року, заморожена", оскільки розрахунки по ОРДЛО — окрема проблема. За його словами, якщо безперечно, то реальної чисельності населення України ніхто не знає — і не лише на спільній території, а навіть і підконтрольній. Перепис давно не проводився.

Щоб підрахувати чисельність населення, потрібно просто всіх перерахувати, для цього, за словами Гладуна, варто використати електронне обладнання, з яким ходить переписувач. Він також оцінив можливість і т. зв. електронного перепису реєстрами, про який колись говорив Дмитро Дубілет.

"У нас стан реєстрів такий, що здійснити розрахунки за даними просто неможливо. І не буде, мабуть, можливо, у найближчі 5-10 років", — каже представник Інституту демографії. Для проведення перепису населення, за його оцінками, знадобиться бюджет у розмірі 5 млрд грн.

Основну складність у підрахунках становить міграція. Народжуваність і смертність в Україні реєструється досить добре, а міграція — ні. Невідомо скільки людей назавжди виїхали за межі країни.

"Найкраще реєструється народжуваність: інакше людина не піде далі по життю. Зараз у нас велика трудова міграція, люди їздять на заробітки. А чи всі повертаються? Я не знаю. Дуже багато студентів навчаються, повертається лише частина", — пояснює вчений.

Населення України не дуже старе

Представник Інституту демографії також оцінив темпи старіння населення. ООН оцінює населення України як одне з найстародавніших у Європі, проте Олександр Гладун із цим твердженням не погоджується. На його думку, говорити про те, що за віковою структурою в Україні дуже старе населення, неправильно, але в майбутньому темпи і можуть бути вищими. Старіння, вважає Гладун, є загальноцивілізаційним процесом.

"Є багато країн, де населення значно старше, ніж в Україні. Наприклад, у нас у віці 60 років і старше — приблизно 23-25%, а в Португалії такий самий відсоток — у віці 65+", — пояснює вчений.

Водночас він зазначає, що в Україні невелика підліткова група віком до 15 років, їх майже 14%. За умов низької народжуваності тенденція змінюватиметься у бік старіння, звідси безліч проблем, пов'язаних із Пенсійним фондом і зайнятістю.

Пенсійне забезпечення: "наша система працює як спільний гаманець".

Дослідник також торкнувся теми того, як у глобальних масштабах вирішуються складнощі, пов'язані зі старінням населення.

У близькостроковій перспективі поточне становище не зміниться, а ось у середньо- та довгостроковій необхідно покращувати якість життя, що підвищить народжуваність, і людям не доведеться виїжджати за кордон.

Ще один із підходів, який застосовують багато країн, і до якого, власне, йде і наша країна — це підвищення пенсійного віку.

Ще один варіант — створювати додаткові рівні пенсійного забезпечення, крім Пенсійного фонду. Коли людина сама відкладає гроші на пенсію. У нас, пояснює дослідник, такої системи ще немає. "Це додаткове добровільне пенсійне страхування. Такі механізми є у світі. Зараз у нас працює система як загальний гаманець".

Підсумок

Загалом він характеризує поточну ситуацію як погану. "Країна існуватиме, але в якому стані, з якою структурою населення — інше питання", — резюмує Олександр Гладун, додаючи, що авторитет і силу країни на міжнародній арені визначають два чинники: рівень економічного розвитку та чисельність населення. "Складно зупинити міграційні потоки. Наші їдуть на заробітки до Західної Європи, а до нас їхатимуть з інших країн, переважно азіатських".

Раніше Фокус повідомляв, що, за прогнозами ООН, населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року. До того ж, експерти з ООН назвали населення України одним із тих, що швидко старіє на всьому європейському континенті.