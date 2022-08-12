Учені назвали головні демографічні проблеми майбутнього (інфографіка)

Глобальне завдання, з яким люди зіткнуться в майбутньому, — це старіння людської популяції, яке залежить від ситуації з продовольством і репродуктивного здоров'я жінок.

У недалекому майбутньому головною проблемою людства стане не перенаселення планети, як було прийнято вважати донедавна, а різке старіння популяції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Демографи та соціологи, які ретельно вивчали проблему не один рік, дійшли висновків, що населення планети ніколи не досягне верхньої цифри 9 млрд.

Крім того, основною проблемою в найближчі десятиліття стане старіння як окремих націй, так і людства загалом.

"Народжуваність у всьому світі падає так швидко, що ми потенційно можемо досягти піку людської популяції менш ніж за одне покоління", — упевнені вчені.

Після досягнення цієї верхньої точки (різні наукові школи називають дві різні дати: 2050 і 2070 рік) чисельність населення планети почне зменшуватися.

[ + – ] Графік людської популяції Землі

На цей процес чинитимуть сильний уплив кілька факторів:

політична картина світу;

ситуація з продовольством на планеті;

рівень освіти населення;

рівень здоров'я та доступність медичної допомоги;

стан репродуктивного здоров'я жінок.

До речі, в Китаї, який в останні десятиліття відчував проблеми з підвищеною народжуваністю, зараз спостерігається негативна демографічна динаміка.

Так, кількість новонароджених у Китаї у 2021 році становила 10,62 млн осіб, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році. Коефіцієнт народжуваності в Китаї 2021 року впав до 7,52 народження на 1000 осіб, що стало найнижчим показником із 1949 року.

[ + – ] Демографічна ситуація в Китаї зараз негативна

Нагадаємо, фахівці Інституту демографії вважають, що до кінця століття населення України скоротиться до 22,4 млн. Наразі Інститут демографії розглядає дев'ять можливих сценаріїв розвитку подій, кожен із яких на виході дає різну чисельність населення. Кінцевий результат залежить від народжуваності, смертності та рівня міграції — якісь із цих показників можуть бути високими, низькими чи середніми.