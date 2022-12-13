Спочивали під супермаркетом. Археологи знайшли поховання із сотнями тіл, третина з яких - дитячі

Минулого року дослідники зробили неймовірне відкриття. Стоячи посеред будівельного майданчика в середньовічному валлійському містечку, археолог Ендрю Шоббрук привідкрив вікно в минуле.

Related video

Під старим супермаркетом дослідники виявили те, про що навіть не сподівалися — 307 тіл, похованих у Хаверфордвесті пише NorthWalesLive.

За словами Ендрю, залишки монастиря Святого Спасителя мають національне значення. А всі знайдені тіла обережно вийняли з місць, де вони пролежали століттями. З поваги до померлих під час цього процесу не зробили жодного фото. За словами дослідника, це стандартне правило для всіх археологів.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] Загалом знайдено сім поховань — викладених каменем виритих у землі ям. Фото: Laura Clements

Кожному предмету присвоїли "маленький номер знахідки", а потім певний порядковий номер, щоб можна було зробити перехресні записи. За словами археолога, кожен знайдений об'єкт ретельно заноситься на малюнку з масштабом 1:20. Це дозволяє об'єднати ключові події разом і спробувати простежити еволюцію цього місця протягом століть.

[ + – ] Кожному предмету присвоїли "маленький номер знахідки", а потім певний порядковий номер, щоб можна було зробити перехресні записи Фото: Laura Clements

Ендрю Шоббрук сказав, що щонайменше третина останків належала дітям, що свідчить про рівень дитячої смертності 50-70% у середині 200-х років. На жаль, це не є чимось незвичайним. Однак не самі кістки хвилюють його найбільше.

"Це тіла, але це археологія у, можливо, найчистішому прояві, — сказав він. — Ми можемо так багато дізнатися завдяки їм — ДНК, стосунки, здоров'я — але мертві не ховали себе. Тому важливо також те, як їх поклали в землю, і що залишили поруч з ними".

Загалом знайдено сім поховань — викладених каменем виритих у землі ям. Вважається, що вони можуть бути одними з перших на цьому місці й вказувати на найвищий статус померлих.

Також невелика група поховань в одному кінці кладовища вказує на заможну родину, або, можливо, на самих монархів, адже вони абсолютно відрізнялися від інших.

Після шести місяців розкопок зібрана інформація є "частиною пазла" у вимальовуванні картини історії Хаверфордвеста з середньовічного періоду. Останки поховані в місцях, яке вважається монастирем Святого Спасителя, заснованим орденом домініканських ченців у 1246 році, і який залишався у використанні до 16-го століття.

Самі ж кістки готові до відправки на подальші дослідження фахівцям, які проаналізують фрагменти на наявність ДНК та інших даних про їхнє походження та життя.

Сам дослідник з нетерпінням чекає на результати, які отримають наступного року. За його словами, перші фламандські поселенці прибули в 1100-х роках, а кістки датовані приблизно 1246 роком, тому це може розповісти більше про фламандське походження Хаверфордвеста та його історію.

Окрім того, один скелет знайшли із жахливо скорченими ногами і гнилими зубами. Це відповідає тому, як жили і працювали домініканські монахи. Домініканці, або Чорні монахи, мали відмінний від більшості чернечих орденів життєвий шлях, оскільки вони ходили серед населення, проповідували, молилися і навчали, а також опікувалися бідними і хворими.

[ + – ] Окрім того, один скелет знайшли із жахливо скорченими ногами і гнилими зубами Фото: Laura Clements

Як зазначають дослідники, кістки ніколи не виставлять на загальний огляд. Натомість їх перепоховають на освяченій землі, яка, як сподівається Ендрю Шоббрук, буде якомога ближче до Хаверфордвеста. Але поки процес триває, люди мають змогу зазирнути у вікна і дізнатися більше про те, що відбувається.

Раніше Фокус писав про знайдені останки найдавнішої сучасної людини в Європі. Можливо, це навіть новий вид.