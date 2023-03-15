Сыр и йогурт из неолита. Ученые определили по древним мискам, чем питались наши предки

Непереносимость лактозы проявлялась у многих жителей Европы в период неолита и до поездного бронзового века. В настоящее время генетическая мутация получила широкое распространение, что позволило взрослым вырабатывать лактазу — фермент, расщепляющий лактозу в организме.

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Исследователи нашли доказательства того, что древние люди в период позднего неолита изготовляли сыры, используя молоко от нескольких древних животных, таких как коровы, овцы и козы. По результатам ранние фермеры уменьшали содержание лактозы в молоке, превращая его в сыр или другие молочные продукты, такие как йогурт. Об этом пишет Phys.org.

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Исследователи подробнее изучили особенности переработки молока в позднем неолите, обнаружив остатки сыра в керамике с высоким содержанием кисломолочных продуктов. Это позволяет предположить, что древние люди занимались сыроварением и использовали несколько видов молочных продуктов.

Доктор Гарри Робсон с кафедры археологии Йоркского университета делится: "Эти результаты являются значительным вкладом для нашего понимания, как одни из древнейших фермеров Европы использовали молочные продукты. И хотя результаты предварительных исследований доказали доступность молока и продуктов из него в некоторых европейских регионах в этот период, именно здесь мы впервые имеем четкие доказательства наличия разнообразных молочных животных, а именно крупного рогатого скота, овец и коз, обнаруженных на основе анализа керамики".

Ученые и археологи из Йоркского, Кембриджского, Торунского и Краковского университетов прибегли к протеомному и липидному анализам. Так они исследовали найденную керамику и отложение на ее поверхности.

Новое открытие доказывает существование сыроделия (и других технологий для изготовления сыра), а также подтверждает теорию, что путем тщательного изучения части белков сыра, сравнивая протеомные данные, можно выявить особенности переработки молока. Это первые такие результаты в Европе.

Вопреки распространенной в тот период непереносимости лактозы есть доказательства, что в неолите древние люди употребляли молочные продукты. Среди таких кости животных характерны для молочных стад, молочные липиды в керамических сосудах, а также молочные белки в древнем зубном камне или зубном налете.

По словам исследователей, древние остатки очень похожи как на современные продукты сыроделия, так и на сыр, а не на цельное молоко. Об этом свидетельствуют протеомные результаты анализа. А это со своей стороны означает, что древние люди, жившие на территории Польши (где именно и нашли керамику), занимались сыроварением или другой формой переработки молока, продуктом которой является сыр.

Кроме этого, имеющиеся на месте находки как коровьи, так и овечьи или козьи кости могут говорить об использовании молока различных древних животных.

Проведенное исследование прежде всего подчеркивает, насколько липидный и протеомный анализы могут дополнить данные и предоставить больше информации, особенно когда это касается исследования керамического сосуда древности. Благодаря им удалось увидеть, что некоторые технологии не только подтверждали, насколько водонепроницаемая или герметична керамика, но и то, какие продукты в ней готовили.

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