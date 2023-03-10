Пазл з 1000 частин. Дослідники відновлюють древні знаряддя праці бронзової доби

Археологи-експериментатори створили копії артефактів бронзової доби, знайдених на місці, що отримало назву "Британські Помпеї".

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Знахідки дослідники виявили на місці, де 3 тис. років тому згоріло поселення древніх людей, а саме на кар'єрі Маст Фарм у Кембриджширі. Серед реплік зокрема серп, бритва та сокира, що складається з двох частин, пише BBC News.

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Один з учасників проєкту Джеймс Діллі ділиться, що багато з них "не надто далекі від наших сучасних деревообробних інструментів".

Однією з реплік є ця сокира, що складається з двох частин... Фото: EMMA JONES/ANCIENTCRAFT

...виготовлена схожою на оригінальний предмет, знайдений на території Маст Фарм Фото: MUST FARM

Поселення виявив Кембриджський археологічний підрозділ (CAU) у 2015-2016 рр. CAU доручив доктору Діллі та Еммі Джонс з AncientCraft відтворити дев'ять речей, знайдених на цьому місці.

Дослідники зазначають, що завдяки виявленому поселенню можна отримати краще уявлення про інструменти та знаряддя часів бронзової доби. Ба більше, вони не надто відрізняються від сучасних.

Неймовірні артефакти, знайдені на цьому місці, приємно вразили археологів Фото: V HERRING/CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL UNIT

Діллі порівнює бронзовий вік з "пазлом з 1000 частин" та ділиться: "Ми знаємо, що це барвистий, яскравий період з культурою, їжею, одягом, однак за 3 000 років 995 частин згниють або зникнуть у землі, тож у вас залишиться лише кілька шматочків каменю або слідів у ґрунті".

Джонс розповідає, що вони здебільшого працювали з фотоматеріалом, ілюстраціями та зібраними археологами даними. Це дозволило створити якомога детальніші репліки, однак все ж не точні копії, адже без самого предмета таке досить складно зробити.

Сам проєкт фінансував Фонд впливу мистецтв та гуманітарних наук Кембриджського університету Фото: EMMA JONES/ANCIENTCRAFT

Раніше Фокус розповідав, що археологи беруться за пошуки затоплених міст та поселень. І в цьому їм допоможуть магнітні поля.

А також розбирався, чому деякі стародавні міста проіснували протягом століть або навіть тисячоліть, тоді як інші швидко зникли або були забуті з часом.