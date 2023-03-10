Пазл из 1000 частей. Исследователи восстанавливают древние орудия труда бронзового века

Археологи-экспериментаторы создали копии артефактов бронзового века, найденных на месте, которое получило название "Британские Помпеи".

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Находки исследователи обнаружили на месте, где 3 тыс. лет назад сгорело поселение древних людей, а именно на карьере Маст Фарм в Кембриджшире. Среди реплик в частности серп, бритва и топор, состоящий из двух частей, пишет BBC News.

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Один из участников проекта Джеймс Дилли делится, что многие из них "не слишком далеки от наших современных деревообрабатывающих инструментов".

Одной из реплик является этот топор, состоящий из двух частей... Фото: EMMA JONES/ANCIENTCRAFT

...изготовлена похожей на оригинальный предмет, найденный на территории Маст Фарм Фото: MUST FARM

Поселение обнаружило Кембриджское археологическое подразделение (CAU) в 2015-2016 гг. CAU поручил доктору Дилли и Эмми Джонс из AncientCraft воспроизвести девять вещей, найденных на этом месте.

Исследователи отмечают, что благодаря обнаруженному поселению можно получить лучшее представление об инструментах и орудиях времен бронзового века. Более того, они не слишком отличаются от современных.

Невероятные артефакты, найденные на этом месте, приятно поразили археологов Фото: V HERRING/CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL UNIT

Дилли сравнивает бронзовый век с "пазлом из 1000 частей" и делится: "Мы знаем, что это красочный, яркий период с культурой, едой, одеждой, однако за 3 000 лет 995 частей сгниют или исчезнут в земле, так что у вас останется только несколько кусочков камня или следов в почве".

Джонс рассказывает, что они работали в основном с фотоматериалом, иллюстрациями и собранными археологами данными. Это позволило создать подробнейшие реплики, однако все же не точные копии, ведь без самого предмета такое достаточно сложно сделать.

Сам проект финансировал Фонд влияния искусств и гуманитарных наук Кембриджского университета Фото: EMMA JONES/ANCIENTCRAFT

Ранее Фокус рассказывал, что археологи берутся за поиски затопленных городов и поселений. И в этом им посодействуют магнитные поля.

А также разбирался, почему некоторые древние города просуществовали на протяжении веков или даже тысячелетий, в то время как другие быстро исчезли или были забыты со временем.