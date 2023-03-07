Демократия и сплоченность: как древние города переживали катастрофы

Почему некоторые древние города просуществовали на протяжении веков или даже тысячелетий, в то время как другие быстро исчезли или были забыты со временем? Ученые провели исследования и поделились ответом.

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Благодаря новому исследованию группы американских ученых, где они изучали древние мезоамериканские города, выявлены некоторые общие черты тех городов, которые просуществовали дольше всего. По мнению специалистов, эти черты, а именно коллективное управление, инвестиции в инфраструктуру и сотрудничество, были важны для древней Америки, сообщают Ancient Origins.

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Результаты исследования показали, что мезоамериканские города, которые просуществовали дольше всего, имели общие черты: практика коллективного управления, высокий уровень сотрудничества и координации между семьями, а также значительные инвестиции в инфраструктурные проекты. Эти элементы были важны, поскольку многочисленные стихийные бедствия и другие катастрофы постоянно угрожали выживанию городов и их уязвимому населению.

[ + – ] Группа ученых исследовала города Мезоамерики, уходящие корнями в античность Фото: Feinman, G. et. al / CC BY 4.0

Смерть и жизнь мезоамериканских городов

Группа ученых исследовала города Мезоамерики, уходящие корнями в античность. В результате исследователи определили, что демократические структуры играли значительную роль в выживании этих городов на протяжении веков.

Авторитарные режимы в то же время сталкивались с трудностями в поддержке политических структур и населенных пунктов в долгосрочной перспективе. Несмотря на могущество и процветание, они не могли удержаться долгое время.

Ученые применили целевой подход, сосредоточив внимание на анализе 24 городов, основанных между 1000 и 300 гг. до н.э. Все эти города находились в западном регионе Мезоамерики, охватывавшем север Центральной Америки южные части Мексики. До 1000 лет до н.э. жители Мезоамерики жили в небольших деревнях, только позже стали появляться города.

Ученые сосредоточились на исследовании характеристик древних руин, которые дают важные подсказки по поводу социальных, экономических и политических практик древних культур.

"Мы изучали общественную архитектуру, природу экономики и то, что обеспечивало жизнедеятельность городов. Мы рассмотрели признаки правления, независимо от того, кажутся ли они сильно персонализированными или нет", — пояснил Гари Файнман, руководитель исследования и куратор отделения антропологии в музее Филд, Чикаго.

[ + – ] Ученые применили целевой подход, сосредоточив внимание на анализе 24 городов, основавших между 1000 и 300 гг. до н.э. Фото: Lon&Queta / CC BY-NC-SA 2.0

Демократия и автократия

Пытаясь понять, почему некоторые мезоамериканские города просуществовали веками, а другие нет, исследователи изучали формы, размеры, функции и распределение зданий, площадей, памятников, инфраструктурных проектов и т.д. Они предполагали, что грандиозные архитектурные проекты в честь некоторых правителей были признаками автократического и крайне неравного общества, в то время как проекты, посвященные группам лидеров или простым гражданам, указывали на более демократически распределенные механизмы разделения властей.

Археологи и антропологи, вовлеченные в исследование, среди которых Файнман и Дэвид Карбалло из Бостонского университета, Линда Николас из музея Филд и Стивен Ковалевский из Университета Джорджии, подтвердили свои предварительные выводы о том, что коллективные формы правления способствовали продолжительному существованию городов.

Среди городов с демократической архитектурой и структурой некоторые просуществовали гораздо дольше других, что свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных факторов.

"Мы искали доказательства зависимости от пройденного пути, что в основном означает действия или инвестиции, которые люди совершают, и что впоследствии ограничивают или способствуют тому, как они реагируют на дальнейшие опасности или вызовы", — пояснил Файнман.

[ + – ] Ученые сосредоточились на исследовании характеристик древних руин, которые дают важные подсказки по поводу социальных, экономических и политических практик древних культур Фото: Public Domain

О чем свидетельствует инфраструктура

Такой подход побудил исследователей более внимательно присмотреться к инфраструктуре в мезоамериканских городах. Также они исследовали механизмы сотрудничества, которые могли бы теснее увязать разные семьи или домохозяйства. Ученые обнаружили, что мезоамериканские города, где строили плотные, взаимосвязанные жилые районы и обустраивали большие центральные площади, где люди могли собираться в большом количестве, были более устойчивыми в долгосрочной перспективе, чем города, разделенные по классовым или экономическим признакам.

Авторы исследования пришли к выводу, что мезоамериканские города, объединявшие людей так, были лучше подготовлены к выживанию в условиях сложных экологических вызовов и стихийных бедствий, преследовавших регион в древности. Мезоамериканские общества в первом тысячелетии до нашей эры имели дело с засухами, ураганами, наводнениями, землетрясениями и неурожаями, не говоря уже о постоянной угрозе вторжения со стороны вражеских поселений и групп населения.

Ссылаясь на открытие исследователей, что системы управления играют жизненно важную роль в обеспечении устойчивого развития, соавтор исследования Линда Николас, внештатный куратор Полевого музея, отметила, что "реакция на кризисы и катастрофы является в определенной степени политической". Выбор инфраструктуры, что делали такие города, отражал их эгалитарные наклонности, а сплоченность и чувство общей цели, которые они поддерживали, сохранялись даже в самые строгие и тяжелые времена.

Пережить изменения климата: уроки прошедшего

По всей вероятности, люди испытывали большую эмоциональную причастность к своим городам, когда они тем или иным образом участвовали в процессах принятия решений, а также когда они получали непосредственную выгоду от процветания своих поселений. Это давало им дополнительный стимул оставаться в городе после крушения, делая все возможное, чтобы внести свой вклад в процесс восстановления.

Результаты этого исследования раскрывают важные факты о том, как и почему некоторые города выживали в античном мире. Но исследователи уверены, что их выводы актуальны и для сегодняшнего дня. "Нельзя оценивать реакцию на катастрофы, такие как землетрясения, или угрозы, такие как климатические изменения, не считая управления, — подчеркнул Файнман, — Прошлое является невероятным ресурсом для понимания того, как решать современные проблемы".

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