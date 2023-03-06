Изобрели одну из первых судебных систем: какой была загадочная цивилизация Нок

Ноки были развитой цивилизацией, которые имели сложную для своего времени судебную систему и были первыми, кто делал терракотовые статуи в натуральную величину к югу от Сахары.

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Впервые культуру Нок открыли в 1928 году, когда работники оловянных шахт обнаружили уникальные терракотовые артефакты в южной части штата Кадуна, центральная Нигерия. Масштабные археологические раскопки и исследования показали, что эта цивилизация была одной из первых со сложным устройством в Западной Африке и существовала по меньшей мере с 900 года до н.э., пока не исчезла в 200-х годах н.э., сообщают Ancient Origins.

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Терракотовые статуи

Самым интересным аспектом культуры Нок были их терракотовые статуи, которые датируются не менее 500 лет до н.э. Почти всегда они изображают людей с большими удлиненными головами с полыми глазами и открытыми губами.

[ + – ] Некоторые из статуй изображают людей с различными заболеваниями, например слоновость или паралич лица Фото: CC by SA 3.0

Некоторые из статуй изображают людей с различными заболеваниями, например слоновость или паралич лица. Ученые предполагают, что такие "больные" изображения должны были служить защитными талисманами от болезней, но это только предположение.

Исследование глины, из которой изготовлены статуи, показывает, что она однородна по всей территории цивилизации. Поэтому ученые предполагают, что глина происходит из одного месторождения, которое в настоящее время является неоткрытым. Среди ученых две теории назначения статуй: первая — они действительно служили оберегами от болезней и различных проблем, таких как неурожай, вторая — они представляли высокопоставленных лиц, которых в народе уважали.

Эти терракотовые статуи не являются единственными доказательствами развития общества ноков: кроме того, они имели невероятные навыки металлообработки.

Передовая металлообработка

Археологическая культура известна удивительными навыками опережавшей свое время металлообработки. Они изготовляли сложные предметы из сплавов меди и железа, создавали украшения, орудия и оружие. Им было известно литье, ковка и даже сварка, что позволяло ремесленникам изготавливать предметы разных размеров и сложности. Древние люди украшали изделия рисунками и сложными узорами, что свидетельствует о художественных способностях их мастеров: их изделия были не только функциональны, но и эстетически привлекательны.

[ + – ] Масштабные археологические раскопки и исследования показали, что эта цивилизация была одной из первых цивилизаций со сложным устройством в Западной Африке и существовала по меньшей мере с 900 года до н.э., пока не исчезла в 200-х годах н.э. Фото: CC by SA 3.0

Навыки ноков являлись важным фактором их экономики и социального статуса. Они торговали своими изделиями с соседними общинами, из-за чего имели репутацию искусных ремесленников.

В то же время умение производить металлическое оружие и орудия труда давало им преимущество над соседями. По мнению ученых, производство металлических предметов также играло значительную роль в развитии социальной иерархии: владельцы металлических предметов могли считаться более мощными и важными в обществе.

Судебная система ноков

Для разрешения различных споров и преступлений, у народа Нок была своя судебная система, предшествовавшая западной. Ноки создали классы судов, которые рассматривали разные дела: от семейных споров и ложных обвинений до уголовных дел, таких как кражи или убийство. По мнению ноков, каждое преступление влекло за собой проклятие, способное уничтожить целую семью, если его не раскрыть.

У ноков было два вида суда: открытый, доступный каждому и закрытый, высший суд, который заседал в закрытом святилище и решал те дела, что не могли разрешить в открытом суде.

Участие в решении вопросов принимал главный жрец и глави разных кланов. Если кого признавали виновным, то его штрафовали, забирая домашних животных для жертвоприношений и вино. После успешного заседания в городе объявляли празднование, поскольку преступление было раскрыто, а значит, проклятие больше не имело силы.

Мистическое исчезновение

Как считают ученые, культура Нок быстро пришла в упадок: на это указывает резкое уменьшение количества керамики и терракота в верхних слоях почвы. После 200 лет н. отсутствуют какие-либо доказательства существования этой культуры, равно как и доказательства, указывающие на их уничтожение. Ученые имеют разные предположения, включая изменения климата, пандемии, голод, вторжение или чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов.

Ранее Фокус рассказывал о новой статуе, найденной на острове Пасхи. Она удивила ученых своим размером.