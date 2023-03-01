Меньше других и скрыта на виду: новая находка на острове Пасхи удивила ученых

На острове Пасхи, или, как его называют, Рапануи, недавно нашли новую статую моаи, которая отличается от других. Исследователи полагают, что она может быть не одна.

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Статую нашли на дне озера, в районе который обычно недоступен для людей, однако из-за изменения климата люди смогли добраться до этих мест. Интересно то, что статуя меньше, чем большинство других найденных. Это открытие "очень важно" для рапануйцев, живущих на острове, сообщают Ancient Origins.

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Меньше других и скрыта на виду

По мнению ученых, население острова вырезало почти 1000 статуй за период с 13 по 16 век. Эти монументы являются важным элементом наследия рапануйцев и считают, что они представляют предков или важных лидеров их общества. Интересно то, что статуи расположены кольцом вокруг острова, глядя лицом внутрь.

[ + – ] Открытие этой статуи вызвало вопрос у ученых, поскольку она значительно меньше других и была спрятана в озере Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Как сказал о моаи Терри Хант, профессор археологии из Университета Аризоны: "Они были обожествленными предками островитян. Они являются культовыми для всего мира и действительно представляют фантастическое археологическое наследие этого острова".

Открытие этой статуи вызвало вопрос у ученых, поскольку она значительно меньше других и была спрятана в озере. Также они предполагают, что на дне озера может быть больше статуй. "Исследование с помощью прибора, способного обнаружить что-то под поверхностью грунта, может показать, что в отложениях есть больше статуй, — добавил Хант. — Когда есть одна статуя моаи в озере, там могут быть другие".

[ + – ] Исследование с помощью прибора, способного обнаружить что-то под поверхностью грунта, может показать, что в отложениях есть больше статуй Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Моаи и народ острова

Статуи моаи является визитной карточкой острова Пасхи. Это крупные монолитные каменные изваяния, созданные рапануйцами между 13 и 16 веком. Считается, что они символизируют предков или лидеров народа.

Статуи вырезаны из вулканического камня, называемого туфом. Он образуется из твердых продуктов извержений вулканических, которые со временем уплотняются. Согласно исследованиям, статуи вырезаны с помощью каменных инструментов.

Всего известно о почти 900 статуях, которые отличаются по размеру от 3 до 5 метров, хотя некоторые из них больше и имеют высоту около 10 метров. Самая большая из статуй весит около 75 тонн.

Статуи обычно размещали на специальных платформах, которые называют "аху". Вероятно, они были церемониальным центром и располагались на побережье.

[ + – ] Статуи обычно размещали на специальных платформах, которые называют "аху" Фото: Guillaume Massardier/ CC BY-SA 3.0

Причина, по которой рапануйцы вырезали статуи и установили их, до сих пор не установлена и основная теория заключается в том, что они хотели увековечить своих предков. По мнению ученых, к упадку этой цивилизации привело к чрезмерному использованию ресурсов острова, что привело к упадку сельского хозяйства.

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