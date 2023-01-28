В Италии во время ремонта канализации нашли древнеримскую статую Геркулеса (фото)

Скульптура, по всей видимости относится к римскому имперскому периоду — 27 г. до н.э. — 476 г. н.э. Ее нашли под землей в районе знаменитой исторической дороги "Аппиев путь".

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В итальянском Риме во время ремонта канализационной системы под парком обнаружили древнеримскую статую мифологического персонажа Геркулеса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Статую, по всей видимости, относится к римскому имперскому периоду — 27 г. до н.э. — 476 г. н.э. Ее нашли под землей в районе знаменитой исторической дороги "Аппиев путь".

"Эта территория припасла для нас большой сюрприз: мраморную статую в натуральную величину, которую, благодаря наличию булавы и львиного плаща, покрывающего ее голову, мы можем с уверенностью идентифицировать как фигуру, изображающую Геркулеса", — сообщили представители парка "Аппиа Антика".

Скульптура древнеримского мифологического персонажа была найдена во время ремонтных работ некоторых канализационных труб, которые обрушились, вызвав пропасти и оползни. Раскопки достигли глубины 20 метров и, как это часто бывает в Риме, проводились в присутствии археологов.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что в Греции обнаружили монументальную 2000-летнюю статую Геркулеса. Скульптура датируется II веком и представляет собой полубога, несущего оружие и держащего львиную шкуру с венком из виноградных листьев.

Ранее, 21 июня, археологи в Нидерландах нашли римские храмы I века. Храмы в основном использовались римскими солдатами, где они молились Гераклу Магузану, Юпитеру-Серапису и Меркурию.