В Греции обнаружили монументальную 2000-летнюю статую Геркулеса (фото)

Статуя датируется II веком и представляет собой полубога, несущего оружие и держащего львиную шкуру с венком из виноградных листьев.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в древнегреческом городе Филиппы в Северной Греции ученые обнаружили огромную 2000-летнюю статую римского бога Геракла, пишет News Artnet.

Филиппы долгое время считались одним из самых значимых археологических памятников в стране. Как отмечают специалисты, открытие этой большой римской статуи, расположенной на древней городской площади, является одной из самых значительных находок на сегодняшний день.

[ + – ] Огромная статуя была обнаружена группой ученых из Университета Аристотеля в Салониках

Огромная статуя была обнаружена группой ученых из Университета Аристотеля в Салониках. Эксперты провели раскопки в месте, где две улицы сходятся и выходят на главную площадь, там они также обнаружили богато украшенное здание и фонтан.

Согласно мифу, Геркулес убил свою жену и детей после того, как его свела с ума мачеха Гера. Чтобы искупить вину, он выполнил "Двенадцать подвигов", кульминацией которых стало путешествие в Аид и возвращение в мир смертных шестиголового пса — Цербера.

[ + – ] Статуя датируется II веком и была пристроена к зданию, которое датируется VII–VIII веками

Статуя датируется II веком и украшала здание, которое датируется VII–VIII веками. Скульптура представляет собой полубога, несущего дубинку и держащего львиную шкуру с венком из виноградных листьев. В византийский период было принято украшать здания и общественные места римскими статуями, подобными этой. Однако ученых удивляет больше всего размер и качество статуи.

Основанный Филиппом II, королем Македонии, Филиппы построили на территории колонии Крениды на Эгейском море, а позже забросили после того, как османы завоевали этот регион в XIV веке.

[ + – ] Скульптура представляет собой полубога, несущего дубинку и держащего львиную шкуру с венком из виноградных листьев

Хотя было известно, что это место имеет археологическое значение, раскопки проводились только в 1914 году. После того, как раскопки были заброшены из-за Первой мировой войны, работы были возобновлены в 1920 году, а затем снова после Второй мировой войны и продолжаются до сих пор.

Напомним, что ранее археологи совершили друзе не менее интересное открытие. Так, в Испании они наткнулись на самую большую в мире статую фаллоса. По словам ученых, в древние времена люди использовали такие статуэтки для того, чтобы отгонять неудачи.