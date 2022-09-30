У Греції виявили монументальну 2000-річну статую Геркулеса (фото)

Статуя датується II століттям і є напівбогом, що несе зброю і тримає левову шкуру з вінком з виноградного листя.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у давньогрецькому місті Філіппи в Північній Греції вчені виявили величезну 2000-річну статую римського бога Геракла, пише News Artnet.

Філіппи довгий час вважалися однією зі значних археологічних пам'яток країни. Як зазначають фахівці, відкриття цієї великої римської статуї, розташованої на стародавній міській площі, є однією з найзначніших знахідок на сьогодні.

[ + – ] Величезну статую виявила група вчених з Університету Арістотеля в Салоніках

Величезну статую виявлена група вчених з Університету Арістотеля в Салоніках. Експерти провели розкопки в місці, де дві вулиці сходяться і виходять на головну площу, там вони також виявили багато прикрашену будівлю та фонтан.

Згідно з міфом, Геркулес убив свою дружину і дітей після того, як його звела з розуму мачуха Гера. Щоб спокутувати провину, він виконав "Дванадцять подвигів", кульмінацією яких стала подорож до Аїда та повернення у світ смертних шестиголового пса — Цербера.

[ + – ] Статуя датується II століттям та прибудована до будівлі, яка датується VII–VIII століттями

Статуя датується II століттям та прикрашала будівлю, яка датується VII–VIII століттями. Скульптура є напівбогом, що несе кийок і тримає левову шкуру з вінком з виноградного листя. У візантійський період було заведено прикрашати будівлі та громадські місця римськими статуями, подібними до цієї. Проте вчених дивує найбільше розмір та якість статуї.

Заснований Філіпом II, королем Македонії, Філіппи збудували на території колонії Креніди на Егейському морі, а пізніше закинули після того, як османи завоювали цей регіон у XIV столітті.

[ + – ] Скульптура є напівбогом, що несе кийок і тримає левову шкуру з вінком з виноградного листя

Хоча було відомо, що це місце має археологічне значення, розкопки проводилися лише 1914 року. Після того, як розкопки закинули через Першу світову війну, роботи відновили в 1920 році, а потім знову після Другої світової війни і продовжуються досі.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили друзі не менш цікаве відкриття. Так, в Іспанії вони натрапили на найбільшу у світі статую фалоса. За словами вчених, у давнину люди використовували такі статуетки для того, щоб відганяти невдачі.