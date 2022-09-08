В Іспанії виявили найбільшу у світі скульптуру статевого члена (фото)

Фалос був важливим символом у давньоримській культурі. Тому не дивно, що археологи вже неодноразово знаходили такі скульптури та зображення.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок в Іспанії вчені натрапили на кам'яну статую статевого члена. Його розміри становлять близько 46 см, що, на думку експертів, робить його найбільшою римською статуєю статевого члена з коли-небудь знайдених, пише Live Science.

Як зазначають фахівці, в давнину люди використовували такі статуї для того, щоб відганяти невдачі. Знахідку зробили в Ель-Ігерон, неподалік міста Нуева-Картея в іспанському регіоні Кордова. Ель-Ігерон датується IV століттям до н. е. і спочатку був іберійським поселенням, перш ніж його захопили римлянами, що завоювали цей район у 206 до н.е.

Фалос був важливим символом у давньоримській культурі. Його часто зображували для того, щоб відігнати невдачі та підвищити мужність. Тому не дивно, що археологи вже неодноразово знаходили такі скульптури та зображення на давньоримських пам'ятниках. Проте нещодавно знайдений фалос відрізняє від інших. А головна відмінність полягає в його розмірі — він набагато більший за інші статуетки.

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"Ми вважаємо, що це найбільша статуя фалоса з будь-коли знайдених. Символ фалоса був дуже популярний серед древніх римлян. Вони вірили, що він захищає їх від пристріту, невдач і нещасть. Через що ми дуже часто знаходимо статеві члени вигравірувані навіть на фасадах будівель", — зазначили експерти.

Для стародавніх римлян багатолюдні і часто відвідувані місця, наприклад перехрестя, вважали небезпечними в надприродному сенсі. Тому не дивно, що вони так боялися і намагалися захиститись.

Крім того, фалоси часто носили як підвіски або прикраси, щоб підвищити плодючість. Так, наприклад, у червні металошукачі у Великій Британії виявили срібний кулон у вигляді пеніса, який є особливо цінним зразком цих еротичних амулетів, і в нього, ймовірно, був багатий власник.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, в Єрусалимі археологи виявили панелі зі слонової кістки, які згадувалися в Біблії. Ці панелі застосовували для того, щоб вбудовувати в дерев'яні меблі, найчастіше в розкладні кушетки, які використовувала еліта.