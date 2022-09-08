В Испании обнаружили самую большую в мире скульптуру полового члена (фото)

Фаллос был важным символом в древнеримской культуре. Поэтому неудивительно, что археологи уже неоднократно находили подобные скульптуры и изображения.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Испании ученые наткнулись на каменную статую полового члена. Его размеры составляют около 46 см, что, по мнению экспертов, делает его самой большой римской статуей полового члена из когда-либо найденных, пишет Live Science.

Как отмечают специалисты, в древние времена люди использовали такие статуи для того, чтобы отгонять неудачи. Находка была сделана в Эль-Игерон, недалеко от города Нуэва-Картея в испанском регионе Кордова. Эль-Игерон датируется IV веком до н.э. и изначально был иберийским поселением, прежде чем его захватили римлянами, завоевавшие этот район в 206 году до н.э.

Фаллос был важным символом в древнеримской культуре. Его часто изображали для того, чтобы отогнать неудачи и повысить мужественность. Поэтому неудивительно, что археологи уже неоднократно находили подобные скульптуры и изображения на древнеримских памятниках. Однако недавно обнаруженный фаллос отличает от других. А главное отличие состоит в его размере — он намного больше других статуэток.

[ + – ] Похожая фаллосная резьба на стене в древнеримском городе Тимгад в современном Алжире

"Мы считаем, что это самая большая статуя фаллоса из когда-либо найденных. Символ фаллоса был очень популярен среди древних римлян. Они верили, что он защищает их от сглаза, неудач и несчастий. Из-за чего мы очень часто находим половые члены выгравированные даже на фасадах зданий", — отметили эксперты.

Для древних римлян многолюдные и часто посещаемые места, например, перекрестки, считались опасными в сверхъестественном смысле. Поэтому неудивительно, что они так опасались и пытались защититься.

Кроме того, фаллосы часто носили в качестве подвесок или украшений, чтобы повысить плодовитость. Так, например, в июне металлоискатели в Великобритании обнаружили серебряный кулон в виде пениса, который является особенно ценным образцом этих эротических амулетов, и у него, вероятно, был богатый владелец.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так в Иерусалиме археологи обнаружили панели из слоновой кости, которые упоминались в Библии. Эти панели применяли для того, чтобы встраивать в деревянную мебель, чаще всего в раскладывающиеся кушетки, которые использовала элита.