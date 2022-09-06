В Иерусалиме нашли панели из слоновой кости, упомянутые в Библии (фото)

Как отмечают археологи, эти панели инкрустировали в деревянную мебель, возможно, в раскладывающуюся кушетку, которой пользовался кто-то из высокопоставленных и богатых людей, например, священник или губернатор.

В ходе своих недавних археологических раскопок ученые впервые нашли свидетельство предмета роскоши, упомянутого в Библии, а именно крошечные панели из слоновой кости, которые встраивались в деревянную мебель времен Первого Храма в древнем Иерусалиме, пишет Haaretz.

Находка была сделана на месте археологических раскопок, ранее известном как стоянка Гивати, рядом со Старым городом Иерусалима. Хрупкие слоновые кости были в плачевном состоянии, раздавлены и сожжены. Их нашли в монументальном здании, которое было разрушено во время вавилонского завоевания Иерусалима в 586 г. до н. э., что как раз и привело к такому ужасному состоянию костей. Но, к счастью, их смогли восстановить.

Важно отметить, что это первый случай, когда в древнем Иерусалиме были найдены причудливые инкрустации мебели из слоновой кости. Подобные инкрустации из слоновой кости для элитной мебели также обнаруживали в других столицах периода Первого Храма, в том числе в Нимруде (тогдашней столице Ассирии), Дур-Шаррукине (ныне Хорсабад) и Самарии — бывшей столицы Израильского царства.

[ + – ] Фрагмент обожженной украшенной слоновой кости, найденный на археологических раскопках в городе Давида

Фрагменты слоновой кости находились в руинах монументального сооружения, найденного при раскопках так называемого Города Давида к югу от Храмовой горы. Считается, что это сооружение связано с администрацией в VIII и VII веках до н.э. — период расцвета города перед его разрушением в 586 году до нашей эры.

"Находка этой слоновой кости представляет собой еще один кусочек пазла в понимании политического и экономического статуса города как части глобальной системы управления и экономики", — отметили эксперты.

Изучив 1500 фрагментов, исследователи пришли к выводу, что они обнаружили остатки 12 квадратных плиток, каждая размером всего 5 на 5 сантиметров и толщиной не более полусантиметра.

Эксперты уверены, что кусочки слоновой кости были инкрустированы в деревянную мебель, возможно, в раскладывающуюся кушетку, которой пользовался кто-то из высокопоставленных и богатых людей, например, священник или губернатор.

[ + – ] Лежащие кушетки со слоновой костью, которые использовались в древние времена

Слоновая кость несколько раз упоминается в Библии. Так, например, легендарный царь Соломон сделал большой престол из слоновой кости и обложил его лучшим золотом. Поскольку из бивня нельзя было сделать трон, это может относиться к вставкам из слоновой кости на деревянном сиденье.

Другие свидетельства, указывающие на высокий статус монументального сооружения, где были найдены кусочки слоновой кости, включают печать из агата, полудрагоценного камня, и амфоры (глиняные кувшины) со следами ванили, которая использовалась в качестве ароматизатора для вина.

"У некоторых людей может возникнуть логичный вопрос: откуда могла взяться слоновая кость, если слоны вымерли в Израиле около 400 000 лет назад ? На самом деле ее просто импортирован в виде бивня или в готовом виде из Ассирии", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее в Израиле совершили другое не менее интересное открытие. Так, эксперты нашли гигантский бивень слона возрастом почти полмиллиона лет. Рядом с находкой также были кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для разделки и снятия шкуры животных, по-видимому, и со слонов.