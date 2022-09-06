У Єрусалимі знайшли панелі зі слонової кістки, згадані у Біблії (фото)

Як зазначають археологи, ці панелі інкрустували в дерев'яні меблі, можливо, в кушетку, що розкладається, якою користувався хтось із високопоставлених і багатих людей, наприклад, священик або губернатор.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок вчені вперше знайшли свідчення предмета розкоші, згаданого в Біблії, а саме крихітні панелі зі слонової кістки, які вбудовувалися в дерев'яні меблі часів Першого Храму в стародавньому Єрусалимі, пише Haaretz.

Знахідка була зроблена на місці археологічних розкопок, раніше відомому як стоянка Гіваті, поряд із Старим містом Єрусалима. Крихкі слонові кістки були в жалюгідному стані, розчавлені та спалені. Їх знайшли у монументальній будівлі, яка була зруйнована під час вавилонського завоювання Єрусалима у 586 р. до н. е., що й призвело до такого жахливого стану кісток. Але, на щастя, їх спромоглися відновити.

Це перший випадок, коли в стародавньому Єрусалимі знайшли химерні інкрустації меблів зі слонової кістки. Подібні інкрустації зі слонової кістки для елітних меблів також виявляли в інших столицях періоду Першого Храму, зокрема в Німруді (тодішній столиці Ассирії), Дур-Шаррукіні (нині Хорсабад) та Самарії — колишній столиці Ізраїльського царства.

[ + – ] Фрагмент обпаленої прикрашеної слонової кістки, знайдений на археологічних розкопках у місті Давида

Фрагменти слонової кістки знаходилися в руїнах монументальної споруди, знайденої під час розкопок так званого Міста Давида на південь від Храмової гори. Вважається, що ця споруда пов'язана з адміністрацією у VIII та VII століттях до н.е. — період розквіту міста перед його руйнуванням у 586 році до нашої ери.

"Знахідка цієї слонової кістки є ще одним шматочком пазла в розумінні політичного та економічного статусу міста як частини глобальної системи управління та економіки", — зазначили експерти.

Вивчивши 1500 фрагментів, дослідники дійшли висновку, що вони виявили залишки 12 квадратних плиток, кожна завбільшки 5 на 5 сантиметрів і завтовшки трохи більше половини сантиметра.

Експерти впевнені, що шматочки слонової кістки були інкрустовані в дерев'яні меблі, можливо, в кушетку, що розкладається, якою користувався хтось із високопоставлених і багатих людей, наприклад, священик або губернатор.

[ + – ] Кушетки для лежання зі слоновою кісткою, які використовувалися в давнину

Слонова кістка кілька разів згадується у Біблії. Так, наприклад, легендарний цар Соломон зробив великий престол зі слонової кістки та обклав його найкращим золотом. Оскільки з бивня не можна було зробити трон, це може стосуватися вставок зі слонової кістки на дерев'яному сидінні.

Інші свідчення, що вказують на високий статус монументальної споруди, де були знайдені шматочки слонової кістки, включають печатку з агату, напівдорогоцінного каменю, і амфори (глиняні глеки) зі слідами ванілі, яка використовувалася як ароматизатор для вина.

"У деяких людей може виникнути логічне питання: звідки могла взятися слонова кістка, якщо слони вимерли в Ізраїлі близько 400 000 років тому? Насправді її просто імпортували у вигляді бивня або в готовому вигляді з Ассирії", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, експерти знайшли гігантський бивень слона віком майже пів мільйона років. Поруч із знахідкою також були крем'яні інструменти, які доісторична людина використовувала для обробки та зняття шкіри тварин, найімовірніше зі слонів.