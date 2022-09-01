В Ізраїлі виявили гігантський бивень слона віком майже пів мільйона років (фото)

Поруч із бивнем були крем'яні інструменти, які доісторична людина використовувала для оброблення та зняття шкіри тварин, мабуть, і зі слонів.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок в Ізраїлі вчені знайшли рідкісний бивень величезного слона, що нині вимер, вік якого становить майже пів мільйона років, пише France24.

Як зазначають фахівці, цей бивень є свідченням соціального обряду доісторичних людей. Артефакт висотою 2,6 м і вагою близько 150 кг виявив біолог Ейтан Мор на місці розкопок неподалік Ревадима, села на півдні Ізраїлю.

"Що примітно, цей викопний був найбільшим зі знайдених на Близькому Сході. Причому він помер цілих 400 000 років тому", — зазначив провідний розкопок учений Аві Леві.

[ + – ] Артефакт висотою 2,6 м і вагою близько 150 кг виявив біолог Ейтан Мор

Поруч із бивнем були крем'яні інструменти, які доісторична людина використовувала для оброблення та зняття шкіри тварин, мабуть, і зі слонів.

За словами Леві, особистість доісторичних людей, які населяли цей регіон — сухопутний міст із Африки до Азії та Європи, залишається загадкою.

"Ми не знайшли тут решток людей, а лише сліди їхньої діяльності — сміття, яке вони викидали після використання, чи-то кістки тварин, чи крем'яні знаряддя", — додали експерти.

[ + – ] Судячи з розміру бивня, тварина була до 5 м заввишки, що значно більше за сьогоднішніх африканських слонів

Попередні розкопки в Ревадимі показали свідчення обробки слонових кісток. Деякі з них були перетворені на інструменти, а інші — на кухонне начиння.

Судячи з розміру бивня, тварина була до 5 м заввишки, що значно більше за сьогоднішніх африканських слонів. Кількість м'яса, яке може дати така тварина, вказує на те, що полювання на слона виконувало соціальну функцію.

"Групи мисливців-збирачів прибували до місць збору, де вони обмінювалися жінками й інформацією, відновлювали соціальні зв'язки, що ослабли за рік, і вирушали на полювання на слона. Це було чимось символічним", — пояснили фахівці.

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі дослідники здійснили інше не менш цікаве відкриття. Вони знайшли кістки тварин, які використовуються для ігор і пророцтв. Проте вчених здивували не самі кістки, оскільки вони раніше їх знаходили, а кількість.