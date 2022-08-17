В Ізраїлі знайшли кістки тварин, які використовувалися для ігор та пророцтв (фото)

Що примітно, вчені раніше вже виявили такі кістки, але що їх здивувало найбільше, то це їх неймовірно велика кількість.

У процесі свого недавнього дослідження в стародавньому місті Мареша в центральному Ізраїлі, археологи виявили понад 600 астрагалів — стегнові кістки тварин, пише Haaretz.

Експерти мають різні припущення того, для чого вони використовувалися, проте на думку більшості, частину з них застосовували для встановлення контакту з богами та пророцтв, а інші для ігор.

Кісточки та щиколотки баранів і кіз, або навіть їх штучні версії, а іноді й маленькі кістки коров'ячих ніг чи газелей, були популярні в усьому Леванті і навіть за його межами. Однак кількість, знайдена при недавніх розкопках у Мареші, була надзвичайно великою.

[ + – ] Кістки для передбачення та розваги знайшли в штучних печерах, вирубаних у скелі нижнього міста

Кістки для передбачення та розваги знайшли в штучних печерах, вирубаних у скелі нижнього міста. За словами археологів, багато астрагалів було виявлено у певних печерах у великих скупченнях.

Як зазначають фахівці, коли хтось знаходить кістки ніг травоїдних у культурному контексті, вони є залишками їжі. Вівці та кози були основними продуктами харчування левантійців відтоді, як їх одомашнили близько 10 000 років тому на південному сході Туреччини. Причина з якої, археологи припустили, що знайдені кістки використовувався в інших цілях, полягає у тому, що їх виявили непропорційно.

Варто додати, що ще одну велику колекцію астрагалів було виявлено в Мегіддо — пагорбі в західній частині Їзреельської долини — близько 680 штук.

[ + – ] Астрагали досі використовуються в іграх в Австралії та на Близькому Сході.

Професія, або мистецтво, ворожіння по кісточках пальців називається астрагаломантією, і, принаймні, в історичний період ця практика ґрунтувалася на маркуванні на кістках, включаючи імена богів і богинь та числах. Теорія, що лежить в основі, полягає в тому, що древні люди використовували ці гральні кістки для того, щоб зв'язатися з потойбічними істотами.

До того ж, астрагали досі використовуються в іграх в Австралії та Близькому Сході, але тільки для ігор. Очевидно, їх користувачі позбулися надії те що, що кістки ніг померлих тварин можуть допомогти у ворожінні.

"У римський та елліністичний період астрагали широко використовувалися у ворожінні, зокрема і в Мареші. Але що нас здивувало найбільше, так це їх кількість, особливо тих, на яких написані імена богів і богинь", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що днями в Італії виявили скарб із вотивних підношень, включаючи мініатюрні світильники, бронзовий пояс, мармуровий рельєф голови бика, бронзовий путто та 5 бронзових вотивних підношень.