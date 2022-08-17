В Израиле нашли кости животных, использующихся для игр и пророчеств (фото)

Что примечательно, ученые ранее уже обнаружили такие кости, но что их удивило больше всего, так это их невероятно большое количество.

В ходе своего недавнего исследования в древнем городе Мареша в центральном Израиле, археологи обнаружили более 600 астрагалов — бедренные кости животных, пишет Haaretz.

У экспертов есть разные предположения того, для чего они использовались, однако по мнению большинства, часть из них применяли для установления контакта с богами и пророчеств, а другие для игр.

Костяшки и лодыжки баранов и коз, или даже их искусственные версии, а иногда и маленькие кости коровьих ног или газелей, были популярны во всем Леванте и даже за его пределами. Однако количество, найденное при недавних раскопках в Мареше, было необычно большим.

[ + – ] Кости для предсказания и развлечения, нашли в искусственных пещерах, вырубленных в скале нижнего города

Кости для предсказания и развлечения, нашли в искусственных пещерах, вырубленных в скале нижнего города. По словам археологов, многие астрагалы были обнаружены в определенных пещерах в больших скоплениях.

Как отмечают специалисты, когда кто-то находит кости ног травоядных в культурном контексте, они обычно являются остатками еды. Овцы и козы были основными продуктами питания левантийцев с тех пор, как их одомашнили около 10 000 лет назад на юго-востоке Турции. Причина по которой, археологи предположили, что найденные кости использовался в других целях, состоит в том, что их обнаружили непропорционально.

Стоит добавить, что еще одна обширная коллекция астрагалов была обнаружена в Мегиддо — холме в западной части Изреельской долины — около 680 штук.

[ + – ] Астрагалы до сих пор используются в играх в Австралии и на Ближнем Востоке

Профессия, или искусство, гадания по костяшкам пальцев называется астрагаломантией, и, по крайней мере, в исторический период эта практика основывалась на маркировке на костях, включая имена богов и богинь и числах. Лежащая в основе теория заключается в том, что древние люди использовали эти игральные кости для того, чтобы связаться с потусторонними существами.

Более того, астрагалы до сих пор используются в играх в Австралии и на Ближнем Востоке, но только именно для игр. По-видимому, их пользователи избавились от надежды на то, что кости ног умерших животных могут помочь в гадании.

"В римский и эллинистический период астрагалы широко использовались в гадании, в том числе и в Мареше. Но что нас удивило больше всего, так это их количество, особенно те, на которых написаны именами богов и богинь", — заключили эксперты.

Напомним, что на днях в Италии обнаружили клад из вотивных подношений, включая миниатюрные светильники, бронзовый пояс, мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто и 5 бронзовых вотивных подношений.