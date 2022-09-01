В Израиле обнаружен гигантский бивень слона возрастом почти полмиллиона лет (фото)

Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для разделки и снятия шкуры животных, по-видимому, и со слонов.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Израиле ученые нашли редкий бивень огромного ныне вымершего слона, возраст которого составляет почти полмиллиона лет, пишет France24.

Как отмечают специалисты, этот бивень является свидетельством социального ритуала доисторических людей. Артефакт высотой 2,6 м и весом около 150 кг был обнаружен биологом Эйтаном Мором на месте раскопок недалеко от Ревадима, деревни на юге Израиля.

"Что примечательно, этот ископаемый бивень был самым большим из найденных на Ближнем Востоке. Причем он умер целых 400 000 лет назад", — отметил ведущий раскопок ученый Ави Леви.

[ + – ] Артефакт высотой 2,6 м и весом около 150 кг был обнаружен биологом Эйтаном Мором

Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для разделки и снятия шкуры животных, по-видимому, и со слонов.

По словам Леви, личность доисторических людей, населявших этот регион — сухопутный мост из Африки в Азию и Европу, остается загадкой.

"Мы не нашли здесь останков людей, а только следы их деятельности — мусор, который они выбрасывали после использования, будь то кости животных или кремневые орудия", — добавили эксперты.

[ + – ] Судя по размеру бивня, животное было до 5 м в высоту, что значительно больше сегодняшних африканских слонов

Предыдущие раскопки в Ревадиме показали свидетельства обработки слоновьих костей. Некоторые из них были превращены в инструменты, а другие — в кухонную утварь.

Судя по размеру бивня, животное было до 5 м в высоту, что значительно больше сегодняшних африканских слонов. Количество мяса, которое может дать такое животное, указывают на то, что охота на слона выполняла социальную функцию.

"Группы охотников-собирателей прибывали в места сбора, где они обменивались женщинами и информацией, восстанавливали ослабевшие за год социальные связи и отправлялись на охоту на слона. Это было чем-то символическим",- объяснили специалисты.

Напомним, что ранее в Израиле исследователи совершили другое не менее интересное открытые. Так они нашли кости животных, использующихся для игр и пророчеств. Однако ученых удивили не сами кости, так как они ранее уже их находили, а их количество.