В Італії під час ремонту каналізації знайшли давньоримську статую Геркулеса (фото)

Скульптура, мабуть, належить до римського імперського періоду — 27 р. до н.е. - 476 р. н.е. Її знайшли під землею в районі знаменитої історичної дороги — Аппіївого шляху.

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В італійському Римі під час ремонту каналізаційної системи під парком виявили давньоримську статую міфологічного персонажа Геркулеса. Про це повідомляє видання The Guardian.

Скульптура, мабуть, належить до римського імперського періоду — 27 р. до н.е. - 476 р. н.е. Її знайшли під землею в районі знаменитої історичної дороги — Аппіївого шляху.

"Ця територія принесла для нас великий сюрприз: мармурову статую в натуральну величину, яку завдяки наявності булави та левового плаща, що покриває її голову, ми можемо з упевненістю ідентифікувати як фігуру, що зображує Геркулеса", — повідомили представники парку "Апіа Антика".

Скульптуру давньоримського міфологічного персонажа знайшли під час ремонтних робіт деяких каналізаційних труб, що обрушилися, викликавши прірви та зсуви ґрунту. Розкопки досягли глибини 20 метрів і, як це часто буває в Римі, проводилися в присутності археологів.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що в Греції виявили монументальну 2000-річну статую Геркулеса. Скульптура датується II століттям і є напівбогом, що несе зброю та тримає левову шкуру з вінком із виноградного листя.

Раніше, 21 червня, археологи в Нідерландах виявили римські храми I століття. Храми переважно використовували римські солдати, де вони молилися Гераклу Магузану, Юпітеру-Серапісу та Меркурію.