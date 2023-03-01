Менша за інші та прихована на видноті: нова знахідка на острові Пасхи здивувала вчених

На острові Пасхи, або, як його називають, Рапа-Нуї, нещодавно знайшли нову статую моаї, яка відрізняється від інших. Дослідники вважають, що вона може бути не одна.

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Статую знайшли на дні озера, в районі який зазвичай недоступний для людей, проте через зміну клімату люди змогли дістатися цих місць. Цікавим є те, що статуя менша за більшість інших знайдених. Це відкриття є "дуже важливим" для народу рапануї, які живуть на острові, повідомляють Ancient Origins.

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Менша за інші та прихована на видноті

На думку вчених, населення острова вирізало майже 1000 статуй за період з 13 по 16 століття. Ці монументи є важливим елементом спадщини народу рапануї і вважається, що вони представляють предків або важливих лідерів їхньої громади. Цікавим є те, що статуї розташовані кільцем навколо острова, дивлячись обличчям досередини.

[ + – ] Відкриття цієї статуї викликало питання у вчених, оскільки вона значно менша за інші та була схована у озері Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Як сказав про моаї Террі Хант, професор археології з Університету Аризони: "Вони були обожненими предками остров’ян. Вони є культовими для всього світу і справді представляють фантастичну археологічну спадщину цього острова".

Відкриття цієї статуї викликало питання у вчених, оскільки вона значно менша за інші та була схована у озері. Також вони припускають, що на дні озера може бути більше статуй. "Дослідження за допомогою приладу, який здатен виявити щось під поверхнею ґрунту, може показати, що у відкладеннях є більше статуй, — додав Хант. — Коли є одна статуя моаї в озері, там можуть бути інші".

[ + – ] Дослідження за допомогою приладу, який здатен виявити щось під поверхнею ґрунту, може показати, що у відкладеннях є більше статуй Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Моаї та народ острова

Статуї моаї є візитною карточкою острова Пасхи. Це великі монолітні кам’яні статуї, створені народом рапануї між 13 та 16 століттям. Вважається, що вони символізують предків чи лідерів народу.

Статуї вирізані з вулканічного каменю, який називають туф. Він утворюється з твердих продуктів вулканічних вивержень, які з часом ущільнюються. Згідно з дослідженнями, статуї вирізані за допомогою кам’яних інструментів.

Усього відомо про майже 900 статуй, які різняться за розміром від 3 до 5 метрів, хоча деякі з них є більші й мають висоту близько 10 метрів. Найбільша зі статуй важить близько 75 тонн.

Статуї зазвичай розташовували на спеціальних платформах, які називають "аху". Ймовірно вони були церемоніальним центром та розташовувались на побережжі.

[ + – ] Статуї зазвичай розташовували на спеціальних платформах, які називають "аху" Фото: Guillaume Massardier/ CC BY-SA 3.0

Причина, через яку рапануї вирізали статуї та встановили їх, досі невстановлена й основна теорія полягає в тому, що так вони хотіли увіковічити своїх предків. На думку вчених, до занепаду цієї цивілізації призвело надмірне використання ресурсів острова, що призвело до занепаду сільського господарства.

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