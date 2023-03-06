Винайшли одну з перших судових систем: якою була загадкова цивілізація Нок

Ноки були розвинутою цивілізацією, які мали складну для свого часу судову систему та були першими, хто робив теракотові статуї в натуральну величину на південь від Сахари.

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Вперше культуру Нок відкрили у 1928 році, коли працівники олов’яних шахт знайшли унікальні теракотові артефакти у південній частині штату Кадуна, центральна Нігерія. Масштабні археологічні розкопки та дослідження показали, що ця цивілізація була однією з перших зі складним устроєм у Західній Африці та існувала щонайменше з 900 року до н.е., аж поки не зникла у 200-х роках н.е., повідомляють Ancient Origins.

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Теракотові статуї

Найцікавішим аспектом культури Нок були їхні теракотові статуї, які датуються щонайменше 500 рокам до н.е. Майже завжди вони зображають людей з великими видовженими головами з порожнистими очима та розтуленими губами.

[ + – ] Деякі зі статуй зображають людей з різними захворюваннями, наприклад слоновість чи параліч обличчя Фото: CC by SA 3.0

Деякі зі статуй зображають людей з різними захворюваннями, наприклад слоновість чи параліч обличчя. Вчені припускають, що такі "хворі" зображення мали слугувати захисними талісманами від хвороб, але це лише припущення.

Дослідження глини, з якої виготовлено статуї, показує що вона однорідна по всій території цивілізації. Через це вчені припускають, що глина походить з одного родовища, яке на цей час є невідкритим. Серед вчених є дві теорії призначення статуй: перша — вони дійсно слугували оберегами від хвороб та різних проблем, таких як неврожай, друга — вони представляли високопоставлених осіб, яких в народі шанували.

Ці теракотові статуї не є єдиними доказами розвитку суспільства ноків: окрім цього, вони мали неймовірні навички металообробки.

Передова металообробка

Археологічна культура відома дивовижними навичками металообробки, які випереджали свій час. Вони виготовляли складні предмети зі сплавів міді та заліза, створювали прикраси, знаряддя праці та зброю. Їм було відоме лиття, кування та навіть зварювання, що дозволяло ремісникам виготовляти предмети різних розмірів та складності. Древні люди прикрашали вироби малюнками та складними візерунками, що свідчить про художні здібності їхніх майстрів: їхні вироби були не тільки функціональними, а й естетично привабливими.

[ + – ] Масштабні археологічні розкопки та дослідження показали, що ця цивілізація була однією з перших цивілізацій зі складним устроєм у Західній Африці та існувала щонайменше з 900 року до н.е., аж поки не зникла у 200-х роках н.е. Фото: CC by SA 3.0

Навички ноків були важливим фактором їхньої економіки та соціального статусу. Вони торгували своїми виробами з сусідніми громадами, через що мали репутацію вправних ремісників.

Водночас вміння виготовляти металеву зброю та знаряддя праці давало їм перевагу над сусідами. На думку вчених, виробництво металевих предметів також відігравало значну роль у розвитку соціальної ієрархії: власники металевих предметів могли вважатися могутнішими та важливішими у суспільстві.

Судова система ноків

Для розв'язання різних суперечок та злочинів, в народу Нок була своя судова система, яка передувала західній. Ноки створили класи судів, які розглядали різні справи: від сімейних суперечок та неправдивих звинувачень, до кримінальних справ, таких як крадіжки чи вбивство. На думку ноків, кожен злочин тягнув за собою прокляття, здатне знищити цілу родину, якщо його не розкрити.

У ноків було два види суду: відкритий, доступний кожному, та закритий, вищий суд, який засідав у закритому святилищі та вирішував ті справи, які не могли розв'язати у відкритому суді.

Участь у розв'язанні питань приймав головний жрець та голови різних кланів. Якщо когось визнавали винним, то його штрафували, забираючи свійських тварин для жертвоприношень та вино. Після успішного засідання у місті оголошували святкування, оскільки злочин було розкрито, а отже, прокляття більше не мало сили.

Містичне зникнення

Як вважають вчені, культура Нок швидко занепала: на це вказує різке зменшення кількості кераміки і теракоту в верхніх шарах ґрунту. Після 200 років н.е. відсутні будь-які докази існування цієї культури, так само як і докази, які б вказували на їхнє знищення. Вчені мають різні припущення, включаючи зміни клімату, пандемії, голод, вторгнення чи надмірну експлуатацію природніх ресурсів.

Раніше Фокус розповідав про нову статую, знайдену на острові Пасхи. Вона здивувала вчених своїм розміром.