Имеет доисторическое происхождение. Обнаружена структура, которую древние люди использовали как заграждение

Кольцевой ров — это своеобразная траншея круглого или полукольцевого типа, которую вырубают часто в горных породах. Во время раскопок их часто находят распаханными, как остатки круглого кургана, где сама насыпь бесследно исчезла.

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Археологи обнаружили древний кольцевой ров во время работ над строительством парка "Голубина долина" (Dove Valley) в графстве Дербишир, Англия. Это удалось сделать на основе следов и снимков с воздуха, позволявших предположить наличие нескольких кольцевых и линейных рвов, пишет HeritageDaily.

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Благодаря дальнейшим раскопкам специалистам удалось подтвердить существование этой особой структуры, они избирательно исследовали определенные территории.

Кольцевые рвы, как правило, это вырытые или вытесанные траншеи круглого или пятиугольного плана, иногда полкольцевого типа, в коренных, часто горных породах. Также этот термин используется для общего описания, когда нет совсем или недостаточно четких доказательств о функции найденного места. Например, если это разоренная территория, известная только следами от посева или как геофизическая аномалия.

Результаты раскопок свидетельствуют о том, что кольцевой ров имеет доисторическое происхождение Фото: Pre-Construct Archaeology

Результаты раскопок свидетельствуют о том, что кольцевой ров имеет доисторическое происхождение. Одной из причин считается размещение рядом такого же объекта, обнаруженного в 1990-х годах. Его датируют бронзовым временем.

Археологи считают, что на нем месте когда-то была изгородь для домашних животных. Кроме этого, им удалось обнаружить возможный вход в изгородь со следами повторного прокапывания кольцевого рва, что свидетельствует об уходе за объектом и возможном длительном использовании.

Считается, что длинный прямой ров был давним пределом для разграничения земельных участков. Он пролегал с запада на восток севернее кольцевого рва.

Исследователи отмечают, что такие открытия углубляют наше понимание богатой истории региона и дают невероятное представление о том, как жили и работали наши предки.

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