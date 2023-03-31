Скарб невідомої культури. В Польщі виявили артефакти кінця бронзової доби

У Польщі за допомогою металошукача виявили скарб віком 2 500 років. Дослідники вважають, що артефакти власник заховав під час якогось конфлікту.

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Група любителів пошуку артефактів з металошукачами виявила низку артефактів, які належать до кінця бронзового віку. Вчені пов’язують знахідку з лужицькою культурою, яка існувала на більшій частині території Польщі, повідомляють HeritageDaily.

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Група, пов'язана з Товариством любителів Суської землі, нещодавно виявила невелику колекцію бронзових артефактів у Залево, Польща. Знахідку зробили під час металодетекторного дослідження, і їй приблизно 2 500 років — вона датується кінцем бронзової доби й початком раннього залізного віку.

Дослідження проводили з відповідними дозволами від служб охорони пам'яток і землевласників, згідно з місцевим законодавством. У Польщі суворо заборонено аматорський пошук артефактів за допомогою металошукача без відповідного дозволу місцевої влади, водночас будь-які знахідки належать державі й про них необхідно повідомляти.

Фахівці виявили сокиру та дві бронзові прикраси у вигляді обруча, які, як вважають, використовували як браслети, нарукавники або натільні прикраси. Однак знайшли їх не в місці поховання серед останків древніх людей. А це зі свого боку може вказати на бажання власника зберегти їх під час тодішнього конфлікту.

Ідентифікація культури, пов'язаної зі знахідками, є складним завданням через відсутність чітких художніх стилів або типових форм для порівняння. А проте, виходячи з періоду, в який артефакти виготовили, вони, ймовірно, пов'язані з лужицькою культурою, що існувала на більшій частині території сучасної Польщі в період пізньої бронзової доби та раннього залізного віку (1700 р. до н. е. — 500 р. до н. е.).

Воєводське управління охорони пам'яток описало знахідки як "невеликий скарб", а пізніше передало їх до музею в Оструді для подальшого вивчення.

Раніше Фокус розповідав про рицарські артефакти, знайдені в Польщі. Серед знахідок є монети, хрести, прикраси та зброя.

Також ми писали про унікальний скарб, виявлений у Люблінському воєводстві.