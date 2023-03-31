Сокровище неизвестной культуры. В Польше обнаружили артефакты конца бронзового века

В Польше с помощью металлоискателя обнаружили клад возрастом 2500 лет. Исследователи считают, что артефакты владелец спрятал во время конфликта.

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Группа любителей поиска артефактов с металлоискателями обнаружила ряд предметов, относящихся к концу бронзового века. Ученые связывают находку с лужицкой культурой, которая существовала на большей части территории Польши, сообщают Heritage Daily.

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Группа, связанная с Обществом любителей Суской земли, недавно обнаружила небольшую коллекцию бронзовых артефактов в Залево, Польша. Находку сделали во время металлодетекторного исследования, и ей примерно 2 500 лет — она датируется концом бронзового века и началом раннего железного века.

Исследования проводились с соответствующими разрешениями от служб охраны памятников и землевладельцев, согласно местному законодательству. В Польше строго запрещен любительский поиск артефактов с помощью металлоискателя без соответствующего разрешения местных властей, в то же время какие-либо находки принадлежат государству и о них необходимо сообщать.

Специалисты обнаружили топор и два бронзовых украшения в виде обруча, которые, как считают, использовали в качестве браслетов, нарукавников или нательных украшений. Однако нашли их не в месте захоронения среди останков древних людей. А это, со своей стороны, может указать на желание владельца сохранить их во время тогдашнего конфликта.

Идентификация культуры, связанной с находками, является сложной задачей из-за отсутствия четких художественных стилей или типовых форм для сравнения. Однако, исходя из периода, в который артефакты изготовили, они, вероятно, связаны с лужицкой культурой, существовавшей на большей части территории современной Польши в период позднего бронзового века и раннего железного века (1700 г. до н. э. — 500 г. до н. э.).

Воеводское управление охраны памятников описало находки как "небольшое сокровище", а позже передало их музею в Оструде для дальнейшего изучения.

Ранее Фокус рассказывал о рыцарских артефактах, найденных в Польше. Среди находок есть монеты, кресты, украшения и оружие.

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