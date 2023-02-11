Исследователи нашли доказательства, что предки человека любили гиппопотамов

Гоминины не овладели огнем еще 2 миллиона лет, так что бегемот был в их меню сырым.

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На берегах озера Виктория в Африке археологи обнаружили древнейшие в истории доказательства того, что предки человека использовали разные орудия для разборки мяса древних бегемотов. Набор инструментов каменного века, датированный примерно 2,9 миллиона лет, является самым древним найденным доказательством того, как гоминиды питались очень крупными животными. Он также заставляет задуматься над тем, кто из древних предков человека первым начал производить орудия труда, пишет IFLScience.

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Открытие совершили во время археологических раскопок в Ньянге, находящемся на западе Кении. Там нашли по меньшей мере три разных типа каменных орудий, в том числе камни-молоты, нуклеусы (каменные ядрища) и отщепы. Их использовали для разрезания, соскабливания и разборки как животных, так и растений.

Кроме инструментов, исследователи обнаружили древнейшие окаменевшие зубы парантропа. Этот вымерший гоминин, считающийся косвенным родственником Homo sapiens, возможно, походил на маленькую гориллу, которая ходила на двух ногах. Со своей стороны находка заставляет задуматься о том, кто изготовил эти орудия труда.

Олдованские каменные орудия — очень простые ранние каменные орудия, которые изготовляли с помощью одного или нескольких отщепов, сколотых из другого камня. Какими бы примитивными они ни были новаторство этой технологии стало важной вехой в истории древних гомининов.

[ + – ] Примеры олдованского ударного инструмента, сердцевины и отщепов с места раскопок Ньянга показывают, что их использовали для резки мяса и разборки растений Фото: T.W. Plummer, J.S. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

"Этими инструментами вы можете измельчать лучше, чем угловыми зубами слона, и резать лучше, чем клыки льва. Олдованская технология походила на внезапную эволюцию совершенно нового набора зубов вне тела, и она открыла нашим предкам новое разнообразие пищи в африканской саване", — сказал Рик Поттс, старший автор исследования и заведующий кафедрой происхождения человека имени Питера Бака в Национальном музее естественной истории.

К этому открытию древнейшие каменные орудия олдованского периода нашли в Леди-Гераре, Эфиопия, а их возраст примерно 2,6 миллиона лет. Это новое исследование свидетельствует, что олдованская технология появилась гораздо раньше, и, вероятно, была более распространенной, чем считалось ранее.

[ + – ] Угловые зубы парантропа, найденные в Ньянге Фото: S. E. Bailey, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

По словам исследователей, это один из самых древних, если не самый древний пример олдованской технологии. Это со своей стороны свидетельствует, что такой набор инструментов был более распространен и использовался раньше, чем считалось. Его использовали для возделывания различных животных и растений. Археологи также не знают наверняка, каково было его значение для адаптации, но разнообразие применений свидетельствует, что он был важным для этих гомининов.

Кроме орудий труда, там удалось найти по меньшей мере 1776 костей животных, а именно бегемотов и быков. Благодаря этому массиву артефактов исследователи уверены, что наткнулись на место настоящей доисторической мясной мастерской, где далекие члены человеческой семьи готовили и охотились на мегафауну на ужин.

Прошло еще 2 миллиона лет, прежде чем древние гоминины научились контролировать огонь, поэтому всю эту еду подавали сырой. Археологи предполагают, что с помощью орудий труда мясо можно было превратить в кашу, которую легко есть, вроде тартара из бегемотов.

Уже давно существует предположение, что только род Homo, к которому принадлежит человек, был способен производить каменные орудия труда. Однако обнаруженный Paranthropus наряду с этими каменными орудиями открывает интригующую загадку.

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